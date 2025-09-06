Economie
Bourse de Casablanca : les tops et flops de la semaine
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la période du 1er au 4 septembre.
Plus fortes hausses :
– Stokvis Nord Afrique (+19,68% à 130,45 DH)
– Eqdom (+15,43% à 1.369 DH)
– Colorado (+11,24% à 99 DH)
– Zellidja (+10,18% à 270 DH)
– Promopharm (+9,75% à 1.430 DH)
Plus fortes baisses :
– S2M (-9,41% à 693 DH)
– Lesieur Cristal (-6,5% à 280,5 DH)
– M2M Group (-5,66% à 508 DH)
– LafargeHolcim Maroc (-4,38% à 2.050 DH)
– Rebab Company (-3,77% à 102 DH)