Bourse de Casablanca : les tops et flops de la semaine

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 septembre 2025 - 16:02
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la période du 1er au 4 septembre.

Plus fortes hausses :

– Stokvis Nord Afrique (+19,68% à 130,45 DH)

– Eqdom (+15,43% à 1.369 DH)

– Colorado (+11,24% à 99 DH)

– Zellidja (+10,18% à 270 DH)

– Promopharm (+9,75% à 1.430 DH)

Plus fortes baisses :

– S2M (-9,41% à 693 DH)

– Lesieur Cristal (-6,5% à 280,5 DH)

– M2M Group (-5,66% à 508 DH)

– LafargeHolcim Maroc (-4,38% à 2.050 DH)

– Rebab Company (-3,77% à 102 DH)


