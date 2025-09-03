Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 septembre 2025 - 13:27
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.

Plus fortes hausses :

– CMGP Group (+5,72% à 412,3 DH)

– Med Paper (+5,28% à 34,7 DH)

– Ennakl (+5,19% à 43,35 DH)

– Minière Touissit (+4,59% à 2.824 DH)

– S2M (+3,96% à 709 DH)

Plus fortes baisses :

– Maghreb Oxygène (-2,27% à 430 DH)

– Sanlam Maroc (-2,16% à 2.043 DH)

– Colorado (-2,04% à 94,71 DH)

– Label’Vie (-1,84% à 4.810 DH)

– Société des Boissons du Maroc (-1,82% à 2.100 DH)


