Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.
Plus fortes hausses :
– CMGP Group (+5,72% à 412,3 DH)
– Med Paper (+5,28% à 34,7 DH)
– Ennakl (+5,19% à 43,35 DH)
– Minière Touissit (+4,59% à 2.824 DH)
– S2M (+3,96% à 709 DH)
Plus fortes baisses :
– Maghreb Oxygène (-2,27% à 430 DH)
– Sanlam Maroc (-2,16% à 2.043 DH)
– Colorado (-2,04% à 94,71 DH)
– Label’Vie (-1,84% à 4.810 DH)
– Société des Boissons du Maroc (-1,82% à 2.100 DH)