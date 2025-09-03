700 millions de dirhams pour Dislog Medical Devices

Dislog Group finalise la structuration juridique et financière de Dislog Medical Devices : un nouvel acteur marocain de référence dans le secteur de la santé, avec des ambitions africaines et le soutien d’investisseurs de renom

Dislog Group franchit une étape stratégique majeure dans sa diversification en lançant Dislog Medical Devices (DMD), une nouvelle entité réunissant six filiales spécialisées : Megaflex, Afrobiomedic, Farmalac, Eramedic, Promedstore Imaging et Scomedica. Ce projet de build-up marque la volonté affirmée du groupe de s’imposer durablement dans le secteur des dispositifs médicaux, un domaine à fort potentiel de croissance et à fort impact.

Une consolidation ambitieuse et structurée

Parmi les opérations structurantes déjà réalisées :

Une levée de fonds de 700 millions de dirhams, qui permettra à DMD de soutenir son développement au Maroc et à l’international sur les deux prochaines années.

Une ouverture du capital de 11 % au management fondateur des six sociétés intégrées.

L’acquisition de 100 % du capital de Megaflex, suite au rachat des parts restantes (22 %) du fondateur Nacer Amrani.

La prise de contrôle totale de Scomedica, via le rachat des parts du Dr Ali Squalli.

La nomination de Mehdi Bouamrani à la présidence du conseil d’administration, et de Karim Hajj Riffi comme directeur général.

La mise en place d’un comité stratégique de pilotage, composé de Mehdi Bouamrani et des dirigeants actionnaires : Karim Hajj (Eramedic), Driss Nasr (Afrobiomedic), Mounir Serifi (Farmalac) et Dr Ali Squalli (Scomedica).

Un organigramme unifié a été instauré, tout en maintenant les fondateurs à la tête de chaque filiale.

Un séminaire d’intégration, réunissant les 250 collaborateurs des filiales, s’est tenu hier afin de renforcer l’engagement autour du projet DMD et de fédérer les équipes autour d’un objectif commun : atteindre 2 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2028.

Un soutien financier solide pour une ambition continentale

L’opération bénéficie d’un appui financier de taille :

MCP et CDG Invest Growth injectent ensemble 540 millions de dirhams, soit 35 % du capital.

Les fondateurs des entités intégrées investissent 190 millions de dirhams, représentant 11 % du capital.

Dislog Group conserve la majorité du capital et le pilotage opérationnel, avec un engagement financier fort : 700 millions de dirhams en cash, destinés à accélérer la croissance de DMD.

Un nouveau leader marocain dans le dispositif médical

Dislog Medical Devices devient une plateforme intégrée dédiée à la conception, fabrication et distribution de dispositifs médicaux à usage unique. Fort de son expertise locale et d’un réseau scientifique actif, DMD répond aux besoins croissants du marché marocain et régional, tout en contribuant à renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume.

Avec un chiffre d’affaires de 1,1 Milliards de dirhams, 250 collaborateurs et une présence commerciale dans plus de 65 pays, DMD se hisse déjà au troisième rang des acteurs marocains du secteur. Son ambition : devenir un « One Stop Shop » de la santé au Maroc, en offrant une solution intégrée sur l’ensemble de la chaîne de valeur, couvrant toutes les aires thérapeutiques.

Cap sur 2025 et l’Afrique

L’internationalisation est déjà en marche avec l’ouverture d’une première filiale à Tunis, marquant le début du développement du groupe sur le continent africain.

Rendez-vous est pris pour Arab Health 2026 à Dubaï, où DMD dévoilera en détail sa stratégie africaine et ses ambitions à long terme.

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique , Dislog Group opère dans trois secteurs clés de l’économie de la vie: l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène: détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : Dispositifs médicaux (les produits de perfusion, d’injection et de soins hospitaliers, les tests rapides, réactifs et équipements de laboratoire ), produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 200 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe emploie 3 600 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

À propos de Dislog Medical Devices :

Dislog Medical Devices (DMD) est une plateforme nationale ambitieuse, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique. Ce pôle englobe les filiales : Megaflex, Afrobiomedic, Farmalac, Eramedic, Imagen et Scomedica. Megaflex est spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique, notamment les produits de perfusion, d’injection et de soins hospitaliers. Avec des unités de production conformes aux normes internationales, Megaflex contribue activement à la réduction de la dépendance aux importations en offrant des produits fiables, accessibles et fabriqués localement.

Afrobiomedic est un acteur émergent dans le domaine du diagnostic médical. Elle développe et distribue des solutions innovantes en biologie médicale, notamment des tests rapides, réactifs et équipements de laboratoire. L’objectif : renforcer les capacités de dépistage et de prévention sur le continent africain, en misant sur la proximité et l’efficacité.

Farmalac se consacre à la production de médicaments génériques et de compléments alimentaires de haute qualité. Son modèle repose sur une approche pharmaceutique intégrée et rigoureuse, visant à rendre les traitements essentiels accessibles au plus grand nombre, tout en respectant les normes internationales de sécurité et d’efficacité.

Eramedic propose une large gamme de consommables et de matériels médicaux destinés aux professionnels de santé. Grâce à son réseau de distribution et à une offre adaptée aux réalités

locales, Eramedic joue un rôle central dans l’approvisionnement des établissements médicaux en Afrique, en assurant disponibilité, réactivité et qualité.

Scomedica est spécialisée dans les dispositifs médicaux innovants destinés à la chirurgie, à la rééducation et à la médecine spécialisée. L’entreprise s’illustre par sa capacité à intégrer des technologies avancées tout en adaptant ses produits aux besoins spécifiques des marchés africains. Elle s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de transfert de savoir-faire.

Promedstore Imaging est spécialisée dans l’imagerie médicale de pointe. Elle développe et distribue des solutions technologiques innovantes couvrant l’imagerie diagnostique, la radiologie interventionnelle et les systèmes de suivi médical avancés. Grâce à son expertise technique et scientifique, Promedstore Imaging contribue à améliorer la précision des diagnostics et à renforcer l’accessibilité des soins spécialisés au Maroc et en Afrique.

DMD vise à répondre aux besoins croissants du marché marocain et régional, tout en contribuant à la souveraineté sanitaire du Royaume. L’entreprise s’appuie sur une capacité industrielle moderne, une expertise métier reconnue, et une vision tournée vers l’innovation, la qualité et l’accessibilité.

DMD se positionne comme le troisième acteur national du secteur, avec un chiffre d’affaires de 1,1 Milliards de dirhams, une équipe de 250 collaborateurs et un réseau de 65 partenaires commerciaux répartis à l’international.