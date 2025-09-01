Economie
Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.
Plus fortes hausses :
– Douja Prom Addoha (+9,97% à 42,34 DH),
– Stokvis Nord Afrique (+9,95% à 119,85 DH),
– Résidences Dar Saada (+7,24% à 163 DH),
– Eqdom (+6,66% à 1.265 DH),
– SMI (+6,47% à 2.683 DH).
Plus fortes baisses :
– S.M Monétique (-9,99% à 688,6 DH),
– Med Paper (-9,97% à 29,97 DH),
– Lesieur Cristal (-5,98% à 282,05 DH),
– Rebab Company (-3,77% à 102 DH),
– M2M Group (-3,62% à 519 DH).