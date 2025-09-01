Bourse de Casablanca: les tops et les flops de la journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de lundi.

Plus fortes hausses :

– Douja Prom Addoha (+9,97% à 42,34 DH),

– Stokvis Nord Afrique (+9,95% à 119,85 DH),

– Résidences Dar Saada (+7,24% à 163 DH),

– Eqdom (+6,66% à 1.265 DH),

– SMI (+6,47% à 2.683 DH).

Plus fortes baisses :

– S.M Monétique (-9,99% à 688,6 DH),

– Med Paper (-9,97% à 29,97 DH),

– Lesieur Cristal (-5,98% à 282,05 DH),

– Rebab Company (-3,77% à 102 DH),

– M2M Group (-3,62% à 519 DH).