Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 29 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 29 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2414 – 11,9022
1 DOLLAR U.S.A. 8,7796 – 10,2034
1 DOLLAR CANADIEN 6,3843 – 7,4195
1 LIVRE STERLING 11,843 – 13,763
1 LIVRE GIBRALTAR 11,843 – 13,763
1 FRANC SUISSE 10,956 – 12,732
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3398 – 2,7192
1 DINAR KOWEITIEN 28,734 – 33,394
1 DIRHAM E.A.U. 2,3903 – 2,7779
1 RIYAL QATARI 2,4085 – 2,7991
1 DINAR BAHREINI 23,288 – 27,064
100 YENS JAPONAIS 5,9701 – 6,9383
1 RIYAL OMANI 22,804 – 26,502.