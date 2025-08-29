Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 29 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 août 2025 - 09:14
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 29 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2414 – 11,9022

1 DOLLAR U.S.A. 8,7796 – 10,2034

1 DOLLAR CANADIEN 6,3843 – 7,4195

1 LIVRE STERLING 11,843 – 13,763

1 LIVRE GIBRALTAR 11,843 – 13,763

1 FRANC SUISSE 10,956 – 12,732

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3398 – 2,7192

1 DINAR KOWEITIEN 28,734 – 33,394

1 DIRHAM E.A.U. 2,3903 – 2,7779

1 RIYAL QATARI 2,4085 – 2,7991

1 DINAR BAHREINI 23,288 – 27,064

100 YENS JAPONAIS 5,9701 – 6,9383

1 RIYAL OMANI 22,804 – 26,502.


