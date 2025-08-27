Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 août 2025 - 12:22
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.

Plus fortes hausses :

– Stokvis Nord Afrique (+8,65% à 113 DH),

– Colorado (+8,63% à 91,25 DH),

– Stroc Industrie (+4,01% à 237,2 DH),

– Involys (+3,84% à 171,65 DH),

– Ciments du Maroc (+3,5% à 2.132 DH).

Plus fortes baisses :

– Réalisations Mécaniques (-2,78% à 524,2 DH),

– Auto Hall (-2,28% à 98,7 DH),

– CDM (-2,11% à 1.066 DH),

– Jet Contractors (-1,91% à 2.520 DH),

– Risma (-1,69% à 408 DH).


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 août 2025 - 12:22


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page