Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.
Plus fortes hausses :
– Stokvis Nord Afrique (+8,65% à 113 DH),
– Colorado (+8,63% à 91,25 DH),
– Stroc Industrie (+4,01% à 237,2 DH),
– Involys (+3,84% à 171,65 DH),
– Ciments du Maroc (+3,5% à 2.132 DH).
Plus fortes baisses :
– Réalisations Mécaniques (-2,78% à 524,2 DH),
– Auto Hall (-2,28% à 98,7 DH),
– CDM (-2,11% à 1.066 DH),
– Jet Contractors (-1,91% à 2.520 DH),
– Risma (-1,69% à 408 DH).