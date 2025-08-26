Economie
Devises vs Dirhams : les cours de ce mardi 26 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 26 août 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2264 – 11,8848
1 DOLLAR U.S.A. 8,8022 – 10,2296
1 DOLLAR CANADIEN 6,3522 – 7,3822
1 LIVRE STERLING 11,838 – 13,758
1 LIVRE GIBRALTAR 11,838 – 13,758
1 FRANC SUISSE 10,914 – 12,684
1 RIYAL SAOUDIEN 2,346 – 2,7264
1 DINAR KOWEITIEN 28,793 – 33,463
1 DIRHAM E.A.U. 2,3965 – 2,7851
1 RIYAL QATARI 2,4144 – 2,806
1 DINAR BAHREINI 23,348 – 27,134
100 YENS JAPONAIS 5,9599 – 6,9263
1 RIYAL OMANI 22,863 – 26,571.