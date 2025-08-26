Economie

Devises vs Dirhams : les cours de ce mardi 26 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 août 2025 - 09:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 26 août 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2264 – 11,8848

1 DOLLAR U.S.A. 8,8022 – 10,2296

1 DOLLAR CANADIEN 6,3522 – 7,3822

1 LIVRE STERLING 11,838 – 13,758

1 LIVRE GIBRALTAR 11,838 – 13,758

1 FRANC SUISSE 10,914 – 12,684

1 RIYAL SAOUDIEN 2,346 – 2,7264

1 DINAR KOWEITIEN 28,793 – 33,463

1 DIRHAM E.A.U. 2,3965 – 2,7851

1 RIYAL QATARI 2,4144 – 2,806

1 DINAR BAHREINI 23,348 – 27,134

100 YENS JAPONAIS 5,9599 – 6,9263

1 RIYAL OMANI 22,863 – 26,571.


