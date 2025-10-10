La Bourse de Casablanca débute sur une note positive ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré sur une note positive vendredi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 0,26% à 18.647,49 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,36% à 1.511,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,21% à 1.267,2 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,06% à 1.867,94 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,4%.

S.L.