Casablanca : le groupe Sanam inaugure la clinique Elage (VIDEO)

L’offre de santé privée de Casablanca s’enrichit d’une nouvelle clinique. Elage, du groupe Sanam, a récemment démarré ses activités. Une cérémonie a été organisée, jeudi, dans cet esprit.

La clinique Elage ouvre ses portes à Casablanca. Une cérémonie a été organisée, jeudi, à cette occasion, par le goupe Sanam. La nouvelle clinique démarre avec une ambition claire : redéfinir les standards de la santé privée à travers une approche intégrée, centrée sur la famille et la qualité de vie.

Conçue comme une Family Clinic, Elage se positionne à la croisée de la médecine de pointe et de l’accompagnement humain, dans un environnement où chaque détail est pensé pour conjuguer confort, sécurité et excellence.

L’établissement offre une capacité totale de 29 lits d’hospitalisation, répartis en deux suites senior, huit suites junior, trois mini-suites et sept chambres individuelles, en plus de neuf lits de soins intensifs destinés aux cas nécessitant une surveillance rapprochée. Une nurserie moderne et deux salles de soins et de surveillance complètent le dispositif, assurant un suivi continu des patients et des nouveau-nés. Pour les actes légers, la clinique dispose également d’une unité d’hospitalisation de jour de quatre lits, intégrée à un espace ambulatoire comprenant quatre salles de consultation et une salle de soins dédiée.

«Nous avons misé sur une structure compacte, mais dotée de tous les leviers techniques pour garantir des parcours fluides et sécurisés», nous explique Alj Othmani Sofia, PDG de la clinique.

Un plateau technique de haut niveau

Le plateau technique de la clinique se distingue par la densité et la diversité de ses installations. Les quatre blocs opératoires répondent aux normes internationales d’asepsie et de sécurité, adossés à un espace de réveil ultramoderne.

L’établissement intègre également une unité technique d’accouchement équipée pour la prise en charge complète de la maternité, du suivi prénatal aux soins postnatals. Pour les spécialités à haute technicité, Elage dispose d’une salle de cathétérisme cardiovasculaire, d’une salle d’endoscopie et d’un service complet d’explorations diagnostiques : scanner, échographie et radiologie standard. Une unité de réanimation polyvalente composée de huit box individuels assure la prise en charge des urgences vitales, soutenue par une salle de déchoquage et un espace d’observation 24h/7j.

Avec sa vocation multidisciplinaire, Elage réunit une large palette de spécialités médicales et chirurgicales, couvrant la majorité des besoins de santé courants et spécialisés. En chirurgie, la clinique intervient dans dix disciplines principales : chirurgie générale et viscérale, chirurgie pédiatrique, traumatologie et orthopédie, chirurgie cardiovasculaire, neurochirurgie, gynécologie et obstétrique, chirurgie esthétique et réparatrice, ORL, ophtalmologie, urologie.

En médecine, le champ est tout aussi large : anesthésie-réanimation, hépato-gastro-entérologie et explorations digestives, gynécologie et fertilité, pneumologie, cardiologie et cathétérisme, hématologie, pédiatrie, endocrinologie, dermatologie et médecine interne. La clinique met par ailleurs un accent particulier sur la médecine reproductive et la parentalité, un pôle d’expertise où la dimension humaine et technologique converge pour accompagner les couples dans leurs projets de vie.

Abdelhafid Marzak