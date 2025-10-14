Devises vs Dirham : les cours de ce mardi 14 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 14 octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2061 – 11,8611

1 DOLLAR U.S.A. 8,8303 – 10,2623

1 DOLLAR CANADIEN 6,2808 – 7,2994

1 LIVRE STERLING 11,707 – 13,605

1 LIVRE GIBRALTAR 11,707 – 13,605

1 FRANC SUISSE 10,976 – 12,756

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3546 – 2,7364

1 DINAR KOWEITIEN 28,763 – 33,427

1 DIRHAM E.A.U. 2,4041 – 2,7939

1 RIYAL QATARI 2,4211 – 2,8137

1 DINAR BAHREINI 23,423 – 27,221

100 YENS JAPONAIS 5,8106 – 6,7528

1 RIYAL OMANI 22,936 – 26,656.