Maroc 6e édition du Campus Fair : une affluence record à Casablanca (VIDEO) Rédaction M11 octobre 2025 - 22:44 La 6e édition du Campus Fair a connu un véritable succès à Casablanca, attirant un nombre record de visiteurs. Plus de 80 exposants venus d'une dizaine de pays ont pris part à cet événement incontournable de l'orientation et de l'éducation. « On a connu cette année une affluence record, avec des élèves issus de différentes écoles. Campus Fair, c'est plus de 80 exposants venus d'une dizaine de pays. Nous sommes très heureux d'accueillir cet événement à Casa et impatients d'assister au prochain à Marrakech, le 15 octobre courant », a déclaré Youssef Ziraoui, directeur général de Campus Mag, organisateur de l'événement. Le Campus Fair s'impose désormais comme une plateforme majeure de rencontre entre les établissements d'enseignement supérieur et les jeunes en quête d'orientation, favorisant le dialogue, la découverte et les opportunités d'avenir.