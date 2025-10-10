Campus Fair lance sa 6e édition à Rabat (VIDEO)

Le 8 octobre 2025, Campus Fair a lancé sa 6e édition à Rabat, attirant plus de 3 000 visiteurs, dont des lycéens issus des meilleurs établissements de la capitale et des étudiants de grandes écoles et universités présents en nombre.

Avec 40 exposants venus de France, Canada, Espagne et Maroc, le salon a offert un panorama exceptionnel des opportunités d’études à l’international. Parmi eux : HEC Paris, ESSEC, ESCP, emlyon, KEDGE, MBS, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, UQAM, Université de Montréal, UQTR, IE University, EU Business School, UM6P, UM6SS, École Centrale Casablanca, Al Akhawayn, UIR, et bien d’autres.

« Campus Fair 2025 est devenu un salon itinérant afin de réunir, sur une même plateforme, les établissements les plus prestigieux et les jeunes les plus motivés. Les exposants iront à la rencontre des lycéens dans trois villes marocaines, Rabat, Casablanca et Marrakech, et nous espérons ouvrir de nouvelles destinations dans les prochaines années, pour que tous les jeunes marocains puissent rencontrer les meilleures écoles et universités », souligne Youssef Ziraoui, fondateur de Campus Mag, le média étudiant organisateur du salon. « Nous veillons à ce que l’offre pédagogique présentée soit en phase avec les aspirations des jeunes générations, mais aussi avec les exigences du marché et de l’employabilité. C’est pourquoi nous sélectionnons des institutions reconnues pour leur sérieux et leurs diplômes internationaux. »

L’événement a également proposé un programme riche de conférences et workshops, permettant aux visiteurs de se familiariser avec les parcours post-bac et post-prépa, les doubles cursus, les études au Canada, en Espagne et en France, ainsi que les méthodes pour réussir leurs candidatures. « Avec Campus Fair, nous voulons accompagner les jeunes dans la construction de leur projet académique et professionnel, en leur donnant accès aux meilleures écoles et aux informations les plus complètes. C’est dans cette même perspective que que nous programmons de nombreuses conférences et workshops. Le salon continue même après l’événement, grâce aux podcasts tournés sur place et relayés ensuite sur les réseaux sociaux », conclut Youssef Ziraoui.

Soutenu par la MDJS, Campus Fair met également l’accent sur les métiers et formations en lien avec le sport, avec une conférence dédiée aux opportunités offertes par la Coupe du monde 2030 au Maroc.

Les prochaines étapes de cette tournée exceptionnelle : 11 et 12 octobre à Casablanca, puis 15 octobre à Marrakech.

Entrée gratuite sur inscription :