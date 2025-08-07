La Bourse de Casablanca débute sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges jeudi sur une note positive, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,24% à 19.732,65 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,17% à 1.618,43 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,13% à 1.354,87 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,8% à 1.870,37 pts.

Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (+6,65% à 109 DH), Auto Hall (+4,4% à 99,9 DH), Alliances (+3,15% à 524 DH), Sothema (+2,6% à 1.815 DH) et S.M Monétique (+2,11% à 627,9 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, BMCI (-1,87% à 608,2 DH), SNEP (-1,7% à 686,1 DH), Aluminium du Maroc (-1,54% à 1.851 DH), Minière Touissit (-1,07% à 2.670 DH) et Atlantasanad (-0,7% à 148,95 DH) accusaient les plus forts replis.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,56%.

S.L.