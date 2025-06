Dacia célèbre ses 20 ans d’existence au Maroc (VIDEO)

En 2025, Dacia Maroc célèbre deux décennies d’une aventure exceptionnelle dans le Royaume. Depuis son implantation en 2005, la marque de Renault Group a su conquérir le cœur des Marocains et révolutionner l’accès au véhicule neuf en devenant un acteur incontournable du paysage automobile national, tant sur le volet industriel que commercial.

Entre le lancement de Dacia Logan en 2005 à celui de Bigster en 2025, la marque a vécu une véritable métamorphose tout en restant fidèle à ses valeurs d’offrir le meilleur rapport prix/prestations et de redéfinir constamment l’essentiel.

Pendant ces 20 années, 2021 est l’année qui a marqué une véritable montée en puissance de la marque avec le plan stratégique « Renaulution » . Ce plan ambitieux s’est caractérisé par l’arrivée d’une nouvelle identité visuelle mais aussi le lancement de nouveaux modèles comme Spring, la citadine 100% électrique de Dacia mais aussi la familiale Jogger, et depuis quelques semaines Bigster. Un nouveau plan produit fort qui réaffirme les valeurs essentielles de Dacia tout en affichant une identité de marque moderne et forte.

Une histoire unique avec les Marocains qui a commencé avec Dacia Logan

En 2005, Dacia a joué un véritable rôle de démocratiser l’accès au véhicule neuf avec la commercialisation de la Dacia Logan. Voiture iconique, Logan tient toutes ses promesses et révolutionne le marché de l’automobile. Dacia Logan a été fabriquée à la Somaca dès 2005 et est rapidement devenue le véhicule le plus vendu au Royaume. Ce modèle renouvelé est aujourd’hui le 2ème véhicule le plus vendu au Maroc après Sandero.

Portée par le succès de Logan, Dacia étoffe sa gamme en 2009 avec Sandero et sa déclinaison baroudeuse Sandero Stepway. Ces dernières sont également fabriquées à la Somaca depuis 2009. Aujourd’hui, la Dacia Sandero « Made in Morocco » est le véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017. Dacia Sandero est également le véhicule le plus vendu sur le marché marocain, toutes marques confondues, depuis 8 ans.

2010 marque une nouvelle révolution : la commercialisation du Dacia Duster au Maroc.

Ce modèle a démocratisé l’accès au segment des SUV auparavant uniquement composé de modèles haut de gamme.

La même année, Dacia devient la marque la plus vendue dans le Royaume à ce jour

Portée par cette histoire unique et un succès grandissant, Dacia s’est engagée en 2021 dans un plan ambitieux de modernité et d’offensive du marché automobile. Un nouveau logo, une nouvelle identité en concession, des offres inédites sur le segment C avec Jogger et Bigster sur le segment C-SUV matérialisent les enjeux majeurs de la marque.

Dacia met également l’accent sur l’électrification de la gamme avec Dacia Spring, la citadine 100% électrique la plus abordable du marché et les motorisations hybrides disponibles sur Jogger et bientôt sur Bigster.

Enfin, avec son engagement au Dakar et dans le Championnat du monde de Rallye-Raid, la marque continue en 2025 à exprimer son côté robuste et outdoor sur les terrains les plus extrêmes.

Cette révolution permet aujourd’hui à la marque de vivre une success story et de se positionner comme marque automobile incontournable du marché marocain.