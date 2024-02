ESSEC ALUMNI Maroc célèbre l’élection de son nouveau président

La communauté ESSEC ALUMNI Maroc a récemment célébré l’élection de son nouveau président lors d’une réception distinguée organisée à la Villa Louisiane. L’événement a revêtu une importance particulière avec l’accueil chaleureux des invités par le Consul Général de France à Casablanca, Christian Testot, ajoutant ainsi une touche de distinction à cette occasion marquante.

Mamoun Guedira, ancien président du chapter ESSEC ALUMNI Maroc, a été chaleureusement remercié pour ses cinq années de leadership exemplaire. Ses contributions remarquables ont laissé une empreinte indélébile sur la communauté ESSEC Alumni au Maroc, façonnant son évolution de manière significative. Des félicitations enthousiastes ont été adressées au nouveau Président élu, Nizar Abdallaoui Maane, qui a exprimé son engagement à poursuivre le développement et le rayonnement de l’association, accompagné par les membres de son bureau Bahiya Hanoun, Meryam Khir, Youssef Ousbane, et Mohamed Bensaid.

La soirée a offert une plateforme d’échanges fructueux et de partage entre les membres présents. Des membres éminents de l’ESSEC Alumni, dont la directrice générale Marie-Pierre Schickel ont contribué à enrichir les discussions et à renforcer les liens entre l’ESSEC Alumni, le Chapter Maroc et le campus ESSEC Afrique à Rabat, soulignant ainsi leur engagement commun envers l’excellence académique et le développement professionnel.

La présence de quatre étudiants de l’ESSEC Afrique à cet événement a apporté une perspective dynamique et prometteuse, illustrant ainsi le potentiel futur du réseau Alumni.

Cet événement restera gravé dans les annales comme une étape importante dans l’évolution de la communauté ESSEC ALUMNI Maroc, témoignant de son dynamisme et de son engagement envers l’excellence.