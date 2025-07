La Fondation OCP rend hommage aux coopératives

Chaque jour, dans les campagnes, les vallées et les villages, des femmes et des hommes se rassemblent, unissent leurs forces et réinventent l’économie solidaire.

À l’occasion de la Journée internationale des coopératives, célébrée le 5 juillet, et dans le cadre de l’Année internationale des coopératives 2025, la Fondation OCP rend hommage à ces communautés engagées. Au Maroc comme dans neuf pays du Sud, elle soutient les dynamiques coopératives avec une conviction : faire de la coopération un levier d’autonomisation, de résilience et de développement durable.

Une vision fondée sur l’écoute et l’ancrage territorial

Face aux enjeux d’inclusion économique, de valorisation des ressources locales et d’égalité des chances, la Fondation OCP a inscrit l’économie sociale et solidaire (ESS) au cœur de son action. Depuis plus de 10ans, ce sont des projets pilotes, des diagnostics participatifs et des échanges directs avec les communautés rurales qui ont nourri une approche ancrée dans le réel.

Ce modèle d’accompagnement, en constante évolution, s’est enrichi chaque année. Design thinking, marketing digital, formation à la gouvernance, mentorat, outils de pilotage… La Fondation fait le pari d’un accompagnement personnalisé, progressif et co-construit, au plus près des territoires.

Coopératives de demain : un écosystème d’appui qui grandit avec elles

BootCoop : impulser l’entrepreneuriat coopératif

Un programme intensif pour accompagner la structuration de coopératives, avec un parcours combinant formation, mentorat et accès à l’expertise.

« Nous exprimons nos plus sincères remerciements à tous les formateurs, qui n’ont ménagé aucun effort pour renforcer nos capacités et élargir nos horizons de connaissance, au bénéfice de notre parcours coopératif et personnel. »

Omar Joud Président de l’Union des Coopératives du Grand Atlas – Ouarzazate

CoopStore : Un réseau pour dynamiser la commercialisation coopérative :

Né d’une volonté commune entre coopératives fondatrices et partenaires publics (ODCO, Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’ESS), CoopStore devient un réseau collaboratif facilitant l’accès au marché, la valorisation des produits du terroir et la juste rémunération des coopérants, initié par 10 coopératives fondatrices, 60 membres à date.

« Coopstore est un programme ambitieux, un véritable réseau et espace d’expertise, qui facilite la commercialisation des produits du terroir au Maroc. Il permet aux coopératives de mutualiser leurs efforts pour un meilleur accès au marché. » Rachid Atwani – Responsable de l’axe Économie Sociale et Solidaire

Certification de Formateurs/trices sur le contenu MyCOOP : Renforcer les compétences des coopératives pour un avenir durable

En partenariat avec l’OIT, la Fondation OCP a formé 22 formateurs/trices issus de 4 pays (Maroc, Guinée, Cap-Vert, Côte d’Ivoire), certifiés sur les outils Think.COOP, Start.COOP et My.COOP.

Objectif : créer une génération de formateurs capables de transmettre et d’adapter les meilleures pratiques en gestion coopérative.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec la Fondation OCP pour renforcer cette capacité marocaine à accompagner les coopératives dans leur développement. » – Giles Cols, Directeur du programme ProAgro, OIT Maroc

Certification de Formateurs/trices en GET Ahead : Promouvoir l’entrepreneuriat coopératif sensible au Genre.

En partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’École Nationale d’Agriculture de Meknès (ENAM), le programme Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead) propose une formation à l’entrepreneuriat coopératif intégrant la dimension genre. Ce programme est destiné aussi bien aux femmes qu’aux hommes, et vise à leur fournir les compétences essentielles pour lancer et développer un projet coopératif viable.

La Fondation OCP a formé à travers cette approche 34 coopératives à l’occasion des Assises nationales d’économie sociale et solidaire.

« Au nom des membres de la Coopérative nous vous remercions la Fondation OCP pour cette précieuse opportunité que vous nous avez offerte de participer à cette formation exceptionnelle dans le cadre du programme Get Ahead. C’était une formation riche et bénéfique tant sur le plan professionnel que personnel » Kaouthar ZITOUNI – Coopérative Demnat pour la valorisation des produits forestiers.Programme Mourafaka :

Déployé en partenariat avec le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, auprès du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, de L’Office de Développement de la Coopération et de l’UM6P continue de soutenir les coopératives locales en renforçant leur autonomie et en favorisant leur développement durable.

214 Nombre des Coopératives formées

197 Nombre de Coopératives coachés

2681 séance de coaching réalisées.

Prix Lalla Moutaouina & Générations Solidaires :

Des initiatives qui visent à mettre en avant les projets à fort impact social et économique, portés par des coopératives et entrepreneur(e) engagé(e)s, en leur offrant un accompagnement adapté pour assurer leur pérennité et leur développement.

29nouveaux projets sélectionnés.

sélectionnés. 43 coopératives accompagnées à travers le programme BootCoop, afin de maximiser l’impact social et économique des projets primés, en 2023 et 2024 et 2025

Une aventure marocaine et internationale

Au Maroc, la Fondation agit dans 12 régions et a accompagné 932 coopératives, représentant plus de 9 000 coopérant·e·s, dont 75 % de femmes.

72 expert·e·s mobilisé·e·s

108 coopératives primées pour leur impact et leur capacité d’innovation

214 coopératives accompagnées dans le cadre de Mourafaka (4e tranche)

2681 séance de coaching réalisées.

Une coopération Sud-Sud riche de savoirs partagés

L’accompagnement de la Fondation OCP s’étend aujourd’hui à 9 pays du Sud. Ce sont 33 coopératives accompagnées, 1 500 femmes formées, et une diversité de projets adaptés aux réalités locales :

Malawi : création de deux coopératives féminines autour du pois d’Angole, 80 femmes formées à la transformation et à la commercialisation.

« Grâce à ce projet, nous espérons une amélioration des moyens de subsistance des femmes cultivant le pois d’Angole ainsi qu’une meilleure qualité de vie. »

Kenneth Chaula – Directeur adjoint Ministère de l’Agriculture – Malawi

Côte d’Ivoire : 145 ha de manioc plantés par des groupements féminins (72,5 % de l’objectif annuel), avec un appui à la structuration.

Zimbabwe : valorisation du tamarin comme levier d’autonomisation, avec 350 bénéficiaires répartis en 7 groupements.

Sénégal :

700 femmes bénéficient de deux Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI) le long de la Grande Muraille Verte.

À Joal Fadiouth, 600 femmes impliquées dans un projet intégré de restauration des mangroves.

Appui à la préservation du parc du Niokolo Koba, avec une FACI ayant multiplié sa production par 7.

« Nous exprimons notre profonde gratitude à la Fondation OCP pour son accompagnement inestimable. » NDIYAE KHADIDIATOU Adjointe à la mairie Joal Fadiouth – Sénégal.

Cap-Vert : accompagnement de 200 agriculteurs sur des terres salines, avec 4 parcelles de démonstration installées.

Guinée : Soutien au Centre National pour la Protection des Milieux Marins et Côtiers avec renforcement de capacités et dotation en matériel.

Inde : appui à 2 000 agriculteurs pour renforcer la productivité de l’arachide, du pois d’Angole et du soja via recherche, formation et expérimentations.

Vers une ESS plus inclusive, plus innovante, plus humaine

Parce que le monde coopératif évolue, la Fondation OCP poursuit sa transformation. En 2025, elle continue de miser sur l’innovation sociale, le partage d’expériences et les partenariats, à développer des modèles opérationnels , alignés avec les Objectifs de Développement Durable.

Parce que c’est main dans la main, avec les coopératives, que se bâtit une économie plus juste, plus humaine et plus résiliente.