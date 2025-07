La Fondation Attijariwafa bank dévoile les lauréats de la 2ème édition de son concours d’arts visuels «ImagineTaVille »

La Fondation Attijariwafa bank vient de dévoiler les lauréats de la 2ème édition de son concours d’arts visuels « ImagineTaVille », dédié cette année aux enjeux climatiques et environnementaux.

Clôturé en mai dernier, ce concours a suscité un engouement remarquable avec 327 candidatures reçues de toutes les régions du Maroc.

Quatre nominés ont été désignés par un jury composé d’experts en arts visuels et en RSE, parmi lesquels figurent Abla Ababou, galeriste spécialisée dans la création émergente, Zine El Abidine El Amine, artiste et professeur d’arts plastiques, Mehdi Guedira, responsable RSE Groupe Attijariwafa bank, et Mohamed Rachdi, professeur, plasticien et critique d’art. Les jeunes talents, autodidactes ou professionnels, se sont distingués par leur créativité et leur diversité d’expression, allant de la peinture à la photographie, en passant par l’art vidéo et les installations. En plus des quatre gagnants, douze créations ont été sélectionnées comme coups de cœur pour figurer dans l’exposition qui sera organisée prochainement par la Fondation Attijariwafa bank.

Les gagnants bénéficieront d’un prix, d’une exposition de grande envergure et d’un accompagnement professionnel pour les aider à se faire connaître sur la scène artistique.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation Attijariwafa bank pour soutenir les jeunes talents et les encourager à aborder des sujets contemporains à travers leur art.

La Fondation Attijariwafa bank réaffirme ainsi son engagement en faveur de la culture, de l’éducation et du développement durable, en offrant une plateforme d’expression et de visibilité aux artistes émergents.