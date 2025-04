Epson : Pause Tech, une immersion innovante au cœur de la technologie japonaise (VIDEO)

Epson a organisé l’évènement Pause Tech. Démonstrations et ateliers étaient au programme pour plonger dans l’univers innovant du géant technologique.

Epson a organisé, du 14 au 16 avril 2025, l’évènement Pause Tech. Conçu comme un moment privilégié d’échanges et de découverte, il s’agit d’une immersion complète dans l’univers du leader japonais, dont la technologique repose sur les principes du Sho-Sho-Sei (compacité, précision et efficacité) et du Monozukuri (l’art et la science de la fabrication).

L’événement s’est articulé autour de trois grands espaces, conçus pour offrir une expérience à la fois informative, interactive et conviviale. Des démonstrations innovantes où les visiteurs peuvent assister en direct à la mise en situation des dernières innovations Epson.

Ces sessions pratiques ont permis aux participants d’expérimenter les technologies les plus récentes dans des situations concrètes. Les visiteurs ont également découvert une large gamme de solutions innovantes, allant de l’impression professionnelle aux technologies de projection, en passant par des solutions de digitalisation, d’affichage interactif et bien plus encore.

« Cette année, l’évènement Pause Tech by Epson s’est articulé autour de démonstrations et ateliers pour présenter à nos partenaires et nos clients nos derniers produits et technologies et leur permettre d’échanger avec nos experts. Nous avons également opté pour des tech talks qui ont abordé plusieurs thématiques liées à l’éducation, la digitalisation, le futur de l’impression, et comment Epson peut accompagner les différents organismes et entreprises dans ces conduites de changement», déclare Chorouq Machtache, directrice commerciale Epson Afrique francophone.

«Epson opère au niveau de notre bureau au Maroc qui a une fonction de hub régional à partir duquel nous gérons les opérations en Afrique du Nord et en Afrique francophone», ajoute-t-elle.

Parmi les nouvelles solutions présentées lors de cet évènement, on retrouve notamment le projecteur laser le plus petit au monde avec 20.000 lumens, offrant une installation facile, une légèreté remarquable et une maintenance simplifiée, accompagné de l’objectif ultra-court focal idéal pour les grands espaces tels que les auditoriums, les événements en direct, les concerts et les conférences.

Les modèles EpiqVision EF21 et EF22 offrent une intégration avec Netflix et Google TV, ainsi qu’une expérience immersive qui se distingue par sa qualité, sa polyvalence et une configuration très simple. Ils ont été conçus en pensant aux jeunes publics, qui aiment partager des moments entre amis et en famille, que ce soit pour regarder des marathons de séries, profiter de films en plein air ou jouer à des jeux à la maison.

«Epson est leader mondial incontestable des vidéo projecteurs depuis 2001 avec une part de marché qui dépasse les 59%. Grâce à ces nouveaux projecteurs, les utilisateurs peuvent faire des projections à grande échelle, organiser des «home cinéma» pour suivre des films sur des écrans plus larges et de vivre une nouvelle expérience cinématographique», explique de son côté Zakaria Eddoumi, Business Account Manager Projector / Business System Epson Afrique francophone.

«Nous sommes un acteur majeur dans la digitalisation de notre quotidien. Nous collaborons depuis cinq ans avec le ministère de l’Education nationale et souhaitons dupliquer ce partenariat dans d’autres domaines, notamment le sport, en prélude à l’organisation de grands évènements comme la CAN 2025 et le Mondial 2030», conclut-il.

Ilyas Bellarbi