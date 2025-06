Ouassim El Arroussi : ‘‘La transformation digitale de l’industrie ne s’arrête plus aux portes de l’usine’’

Ouassim El Arroussi

Directeur marketing B2B, inwi

Connectivité critique, cloud souverain, cybersécurité et IoT industriel. Pour accompagner la transformation digitale des chaînes de production au Maroc, inwi déploie une infrastructure robuste à l’échelle nationale et internationale. Dans cet entretien, Ouassim El Arroussi détaille la stratégie d’inwi Business en faveur d’une industrie connectée, résiliente et fondée sur les données, en lien direct avec les enjeux de compétitivité et de souveraineté numérique.

Quels services ou solutions propose inwi pour soutenir la digitalisation des chaînes de production au Maroc ?

inwi Business propose une large gamme de solutions et de services pour catalyser et accélérer la digitalisation des acteurs économiques marocains. C’est le cas notamment pour le secteur de l’industrie auquel nous apportons des solutions à l’état de l’art, mais aussi des réponses sur mesure pour lui assurer les leviers technologiques d’une compétitivité internationale.

inwi Business met ainsi à disposition des industriels une offre de connectivité critique à très haute qualité, bénéficiant d’un réseau de fibre optique dédié aux entreprises dont l’architecture assure la plus grande résilience, des taux de disponibilité et des indicateurs de performance technique répondant aux exigences les plus élevées.

Dans la même optique, nous apportons au secteur des solutions M2M (machine-to-machine, désignées également par IoT ou Internet-Of-Things) leur permettant de réaliser plusieurs processus d’optimisation de la productivité, de la logistique, des coûts de maintenance et des coûts de la non qualité. Nos solutions de connectivité fixes et mobiles sont spécialement conçues pour supporter ces cas d’usage M2M sur les sites de production, sur le territoire national et même en cas de mobilité à l’international.

Les acteurs de l’industrie utilisent par ailleurs nos services d’hébergement d’infrastructure informatique, que ce soit dans l’un de nos neuf datacenters nationaux ou l’une de nos quatre plateformes de cloud souverain. Nous fournissons à nos clients industriels des solutions de cybersécurité pour protéger leurs actifs numériques. Nous avons développé pour certains clients des solutions spécifiques pour protéger leurs systèmes de production industrielle.

Travaillez-vous avec des industriels sur des projets d’automatisation, d’IoT ou de maintenance prédictive ?

Nos clients industriels utilisent l’ensemble de nos solutions de connectivité, de mobilité, de cloud et de cybersécurité pour mener à bien des projets de transformation digitale touchant à différentes parties de leur activité. Des industriels de l’agroalimentaire par exemple ont réalisé une forte automatisation de leur chaîne de production pour en piloter le rythme de production de manière alignée avec la demande et l’écoulement sur les marchés.

Cette digitalisation a permis également d’optimiser la maintenance prédictive. Par ailleurs, et dans différents secteurs industriels, nous avons observé une intégration plus large que les limites de l’usine voire de l’entreprise elle-même. La digitalisation a concerné les fournisseurs d’intrants, les outils logistiques ainsi que la distribution et les marchés. Ceci a permis à ces industriels d’avoir une politique de pilotage business complétement dématérialisée et surtout basée sur des données réelles et pertinentes limitant ainsi les biais d’appréciation ou de latence.

Avez-vous des cas concrets ou des partenariats dans le secteur automobile, aéronautique ou pharmaceutique ?

Nous comptons plusieurs clients industriels dans l’écosystème de l’automobile et dans les différentes zones d’activité développées par notre pays à cet effet. Nos solutions de connectivité critique connectent au quotidien les différents acteurs de cet écosystème au Maroc, mais elles leur permettent également d’être raccordées à leurs groupes à l’international dans les mêmes conditions de résilience et de qualité. Nous fournissons également des solutions de connectivité critique à des acteurs de la conception et de l’ingénierie aéronautique.

Ces entreprises opérant en simultané depuis plusieurs centres de compétences dans le monde exigent un niveau extrêmement élevé en matière de débit, de qualité et de latence. Nous les accompagnons en adaptant continuellement nos solutions et nos infrastructures à l’évolution de leurs outils de conception, de modélisation et de simulation.

Nous avons également fourni à des clients de la distribution pharmaceutique, de la connectivité M2M adéquate pour la supervision des stocks et de de la chaîne de froid notamment pour des vaccins nécessitant des conditions de transport et de stockage à très basse température. Nos solutions de connectivité, de cloud et de cybersécurité sont également utilisées par différents secteurs industriels comme l’énergie, la métallurgie, la chimie et la production pharmaceutique.

Quels types d’infrastructures (fibre optique, edge computing) inwi déploie-t-il spécifiquement pour répondre aux besoins des usines connectées ? Quels sont les enjeux spécifiques de couverture et de résilience du réseau pour les installations critiques ?

Pour répondre aux besoins de digitalisation de l’industrie marocaine, inwi a déployé des infrastructures de connectivité en fibre optique spécialement conçues pour atteindre les niveaux d’exigence du secteur en matière de disponibilité et de performance.

Ces infrastructures sont accessibles sur tout le territoire avec une architecture permettant une forte résilience vis-à-vis des incidents même physiques. inwi business dispose également d’infrastructures en propre pour le raccordement privé de nos clients industriels à leurs partenaires à l’international. Le design de notre infrastructure fibre sous-marine et en Europe répond aux mêmes exigences exceptionnelles de diversité et de disponibilité.

Par ailleurs, inwi business a mis en place neuf datacenters dans différentes régions du Royaume pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent externaliser leurs ressources informatiques dans un environnement sécurisé, certifié tout en assurant une proximité (EdGE) de leurs utilisateurs pour une expérience optimale des applications les plus sensibles à la latence.

Les datacenters de inwi business bénéficient de plusieurs certifications internationales comme le TIER III facility de l’Uptime Intitute, l’ISO 9001, PCI-DSS ou encore HDS pour l’hébergement des données de santé. inwi accompagne ces solutions par des services professionnels et des services managés assurés par des experts dans la gestion d’infrastructure et de solutions auprès de clients opérant des activités critiques et d’envergure internationale.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO