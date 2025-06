Eté 2025: l’ONCF déploie un programme spécial

À l’occasion de la saison estivale, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) met en place un dispositif exceptionnel pour accueillir des millions de voyageurs. Déployé du lundi 23 juin au dimanche 14 septembre 2025, le plan spécial « Été 2025 » vise à accompagner l’importante affluence attendue durant cette période et à garantir aux voyageurs qu’ils soient nationaux, Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) ou encore touristes, une expérience de transport fluide, confortable et accessible partout à travers le réseau ferroviaire national.

Le plan spécial été 2025 s’articule autour de quatre principaux leviers :

Une offre de transport renforcée

Dans le cadre de sa démarche proactive visant à répondre efficacement aux besoins croissants

de mobilité durant la période estivale, l’ONCF prévoit la programmation de 237 trains par jour, avec un renforcement sur les destinations les plus sollicitées garantissant ainsi disponibilité, régularité et confort :

Al Boraq : une cadence horaire soutenue entre Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca,

de 6h à 22h, et une augmentation significative de la capacité en termes de places offertes

pour les créneaux les plus sollicités avec des correspondances vers les autres villes

du Royaume.

: une cadence horaire soutenue entre Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca, de 6h à 22h, et une augmentation significative de la capacité en termes de places offertes pour les créneaux les plus sollicités avec des correspondances vers les autres villes du Royaume. Al Atlas : Jusqu’à 70 trains Intercités mis en circulation chaque jour, desservant plusieurs villes. L’offre sera également renforcée pour les voyages nocturnes de grandes distances sur l’axe Tanger-Oujda, en plus des trains hôtels qui offrent un confort optimal et qui sont dotés de compartiments agencés en « chambres d’hôtel ».

Jusqu’à 70 trains Intercités mis en circulation chaque jour, desservant plusieurs villes. L’offre sera également renforcée pour les voyages nocturnes de grandes distances sur l’axe Tanger-Oujda, en plus des trains hôtels qui offrent un confort optimal et qui sont dotés de compartiments agencés en « chambres d’hôtel ». TNR : La desserte de l’Aéroport International Mohamed V sera renforcée avec 38 trains quotidiens, depuis et vers Casablanca à raison d’un train par heure, de 5h à 23h. L’offre sur les axes de Casa-Rabat-Kenitra et Casa-Settat est également maintenue, avec un renforcement particulier sur l’axe El Jadida atteignant jusqu’à 24 trains par jour.

La desserte de sera renforcée avec 38 trains quotidiens, depuis et vers Casablanca à raison d’un train par heure, de 5h à 23h. L’offre sur les axes de Casa-Rabat-Kenitra et Casa-Settat est également maintenue, avec un renforcement particulier sur l’axe El Jadida atteignant jusqu’à 24 trains par jour. Autocars Supratours : Pour assurer des voyages de bout en bout en correspondance avec les trains, les autocars Supratours seront également renforcés.

Pour assurer des voyages de bout en bout en correspondance avec les trains, les autocars Supratours seront également renforcés. Des offres tarifaires ciblées et accessibles

Afin de favoriser l’accessibilité du train au plus grand nombre de voyageurs durant cet été, l’ONCF lance une panoplie d’offres adaptées aux attentes des différentes catégories de voyageurs :

Carte Yalla Morocco : au prix attractif de 50dh, cette carte estivale est une réelle invitation à découvrir le Royaume à petit prix. Il s’agit d’une carte touristique multi-voyages, offrant une réduction de 30% sur 10 voyages pour toutes les destinations et à bord de tous les trains. Cette carte sera mise en vente dans toutes les gares ONCF jusqu’au 31 août 2025.

Tarif Ahlan : pour accompagner les MRE de retour au pays, l’ONCF lance le tarif « AHLAN » permettant de bénéficier de –15% sur les billets de train en aller simple,

au départ des gares de l’Aéroport Mohammed V, Tanger et Marrakech. Cette offre

est valable du 23 juin au 15 septembre 2025.

pour accompagner les MRE de retour au pays, l’ONCF lance le tarif « AHLAN » permettant de bénéficier de –15% sur les billets de train en aller simple, au départ des gares de l’Aéroport Mohammed V, Tanger et Marrakech. Cette offre est valable du 23 juin au 15 septembre 2025. Carte Navette été : pour tout achat de cartes d’abonnement navette de 3 mois, l’ONCF offre au navetteurs 3 billets gratuits aller-retour vers la destination de leurs choix, utilisables à bord des trains Al Atlas, Al Boraq ou TNR.

D’autre part et grâce à de différents partenariats, les clients ONCF pourront, sur présentation de leurs tickets, bénéficier de réductions allant jusqu’à 40% auprès du Parc Zoologique de Rabat, de la Fondation Nationale des Musées et du service Train + Auto.

Une nouvelle application : ONCF VOYAGES

L’ONCF propose une réduction de 5% pour tous tickets achetés sur l’application mobile ONCF VOYAGES. Cette application permet de se procurer les tickets en quelques clics seulement et propose de nombreuses fonctionnalités dont le choix de la place, le billet in-app, l’espace personnalisé, l’historique des voyages….

Par ailleurs, tous les autres canaux de vente seront également renforcés notamment, les guichets et DAT (Distributeurs Automatiques de Tickets) en gares, le site marchand www.oncf-voyages.ma ou encore les agences partenaires de la vente de proximité (Chaabi Cash, Tasshilat et Cash Plus).

Pour mieux planifier les voyages durant cette période de grande affluence, l’ONCF recommande à ses clients d’anticiper l’achat des billets et d’acheter l’aller-retour pour bénéficier de tarifs avantageux, éviter les files d’attente en gare et garantir une place assise à bord des trains.

Une mobilisation humaine

Tout au long de la période estivale, l’ONCF mobilisera l’ensemble de ses ressources humaines pour accompagner et assister les voyageurs et leur assurer les meilleures conditions de confort et de sécurité en gare et à bord des trains. Des équipes techniques seront également mobilisées 24h/7j pour superviser la fluidité de la circulation des trains.

Pour s’informer davantage sur ce dispositif spécial, l’ONCF invite ses clients à se renseigner via ses différents canaux officiels de communication :