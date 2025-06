AWB : franc succès de la 42ᵉ mission multisectorielle du Club Afrique Développement au Congo

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank, a conclu avec succès les 24&25 juin derniers sa 42ème mission multisectorielle en République du Congo organisée avec le Crédit du Congo.

Avec la participation effective du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, cette rencontre d’envergure a réuni plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 8 pays africains, marquant un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains.

Les délégations d’entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, de Côte d’Ivoire, d’Egypte, du Gabon, du Mali, du Maroc et du Sénégal, ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays. A notamment conduit une importante délégation d’opérateurs camerounais, Alexandre Beziaud, Directeur Général de SCB Cameroun.

Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir :

la Société Ivoirienne de Banque (SIB), Attijariwafa bank Egypt, l’Union Gabonaise de Banque (UGB),

la Banque Internationale pour le Mali (BIM. S.A), Attijariwafa bank Maroc et CBAO Sénégal.

La conférence autour du thème « République du Congo : Puissance portuaire et Portail du Bassin économique d’Afrique Centrale » a connu la participation d’éminentes personnalités, aux côtés de Hicham Fadili, Directeur Général du Crédit du Congo, et de Mme Mouna Kadiri, Directrice du

Club Afrique Développement, à l’instar de Christian Yoka, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, Ines Nefer Ingani, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Intégration de la Femme au développement et de l’Economie informelle, Kate Fotso, PDG de TELCAR COCOA

(Cameroun) et Marraine du Programme du CAD SUFAWE (Stand Up For African Women Entrepreneurs).

Le Trophée SUFAWE Congo 2025 a été décerné à Mme Rachel Dibou, PDG d’As Building en vertu

de son parcours inspirant emprunt de résilience et de détermination, à l’occasion du lancement officiel du Programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneurs africaines au Congo.

Un panel de haut niveau autour du thème « Bassin économique d’Afrique centrale : Autoroutes d’opportunités d’investissements et de Trade » a réuni des invités de premier plan. Les discussions

entre Séraphin Bhalat, DG du Port Autonome de Pointe-Noire, Annick Mongo, DG de l’Agence

pour la Promotion des Investissements du Congo et Dimitri Vouayemade, DG CIB Congo ont mis

en lumière les opportunités d’investissements pour les entreprises souhaitant rayonner à l’échelle

de la région d’Afrique centrale.

Plus de 200 rencontres d’affaires BtoB encadrées ont été réalisées par les entreprises participantes,

dans des secteurs tels que l’Agrobusiness, les Energies, et le Transport & Logistique.

Une visite de terrain au Port Autonome de Pointe-Noire, principal port en eaux profondes en Afrique

centrale, a permis aux participants de considérer son rôle stratégique pour desservir la Région.

Une Master Class autour du thème « Commerce, Investissements & Enjeux Interculturels » brillamment animée par Alexandre Beziaud, DG de SCB Cameroun a retenu toute l’attention des entreprises participantes.