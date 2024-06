FIAD 2024 : Attijariwafa bank et AMDIE signent une convention pour dynamiser l’investissement au Maroc

En marge de l’édition 2024 du Forum International Afrique Développement, le groupe Attijariwafa bank et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé une convention de partenariat portant sur la promotion de la Charte de l’Investissement, l’accompagnement des investisseurs au Maroc et des exportateurs.

Cette convention résulte des Hautes Instructions Royales visant à établir une nouvelle charte de l’investissement plus compétitive et à encourager les investissements, en particulier ceux des Marocains du Monde (MDM). En effet, cette convention a été signée par

Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank et Ali Seddiki, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations. En tant qu’acteurs majeurs dans le développement économique du Royaume, les deux parties s’engagent à collaborer pour encourager et accompagner les investisseurs Marocains résidents, Marocains du Monde, les étrangers ainsi que les exportateurs. Cette collaboration se décline en plusieurs axes de coopération visant à :

Accompagner les investisseurs dans leurs projets, en mobilisant des dispositifs dédiés et leurs compétences respectives, tant au Maroc qu’à l’étranger;

Favoriser activement l’exportation pour soutenir la croissance économique et le développement social du Maroc, renforçant ainsi les capacités des entreprises et facilitant leur accès aux marchés internationaux;

Promouvoir les atouts et les opportunités d’investissement au Maroc et d’exportation à travers des actions ciblées : séminaires, conférences, webinaires, colloques, expositions, et autres événements similaires.

Cette convention vient consolider l’esprit de partenariat et la volonté continue du groupe Attijariwafa bank et de l’AMDIE afin de contribuer à l’effort national de promotion et de soutien des investissements privés, locaux et étrangers, ainsi que des efforts de développement des exportations sous la forte impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.