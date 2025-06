50 ans de la CEDEAO : cap sur l’économie, malgré les défis politiques

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vient de célébrer son cinquantenaire à Abuja. En plus de s’être choisi un nouveau président, le cap a été mis sur les convergences économiques, malgré les défis politiques et sécuritaires.

C’est l’année du cinquantenaire de la CEDEAO ! Et les célébrations se déroulent depuis plusieurs mois dans l’espace ouest-africain, malgré que cet anniversaire soit bien évidemment terni par le retrait de trois pays qui ont décidé de choisir un autre chemin. Il s’agit du Burkina, du Mali et du Niger, désormais regroupés au sein de la Confédération des États du Sahel, et qui entendent mettre en œuvre leur propre programme économique.

Du côté de la CEDEAO, le week-dernier était plutôt celui de célébrer 50 ans d’existence, mais aussi de se choisir un nouveau président en exercice pour une durée d’un an, tout en faisant le bilan sur le plan politique, mais aussi économique pour voir comment se porte cette communauté économique régionale ouest-africaine, qui, il faut le dire, demeure parmi les plus intégrées au monde.

Programme économique

Selon un communiqué publié à l’issue de la rencontre des chefs d’État et de gouvernement de l’espace, la CEDEAO se félicite des perspectives économiques encourageantes et invite instamment les États membres à intensifier la mobilisation des ressources intérieures et améliorer l’efficacité des dépenses publiques afin de limiter les déficits budgétaires.

L’objectif est de limiter au maximum le recours à l’endettement, et en même temps de réussir à maintenir des politiques monétaires crédibles pour maîtriser l’inflation. Les chefs d’Etat appellent également à encourager le développement du secteur privé par la mise en œuvre de réformes structurelles et l’investissement dans le capital humain et les infrastructures.

En même temps, il est question de renforcer la résilience de la Communauté aux chocs exogènes et promouvoir une croissance inclusive et durable par l’approfondissement de l’intégration régionale et la coordination des politiques économiques.

Convergence économique

Selon le communiqué, la Conférence prend note des décisions du Conseil de convergence de la CEDEAO, relatives à l’harmonisation des cadres de finances publiques et aux programmes de convergence pluriannuels (PPC) macroéconomiques. Les Etats membres sont ainsi appelés à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et soumettre leur PPC à la Commission pour la période 2026-2030 avant le 31 octobre prochain.

En outre, la Commission est instruite de faire le point de la mise en œuvre de cette diligence lors de sa Session ordinaire de décembre prochain. Autre point à retenir, la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO dit prendre note de l’adoption par le Conseil des ministres des textes réglementaires dans le cadre de l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques dans l’espace CEDEAO et exhorte les États membres à accélérer leur mise en œuvre.

Monnaies

Ces points balisent donc le programme économique dans le court-terme pour cet espace régional de plus de 350 millions d’habitants. Et il faut dire qu’avec le retrait des pays désormais nouveaux pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), l’espace ouest-africain se retrouve fractionné et divisé, ce qui complique parfois la mise en œuvre de certains programmes économiques.

Sur le plan monétaire, il faut noter que les pays membres de l’AES continuent de faire partie de l’espace UEMOA, cadre monétaire du Franc CFA. Mais tout porte à croire que dans les années à venir, aussi bien au niveau de ces pays que ceux de l’espace CEDEAO, on s’achemine vers l’adoption de nouvelles monnaies, surtout dans un contexte de fort rejet du Franc CFA par les populations locales.

Julius Maada Bio

Président de la Sierra Leone, nouveau Président en exercice de la CEDEAO

«Nous sommes toujours confrontés à l’insécurité au Sahel et dans les États côtiers. Le terrorisme, l’instabilité politique, les flux d’armes illicites et la criminalité transnationale organisée continuent de mettre à l’épreuve la résilience de nos nations et l’efficacité de nos institutions».

Omar Alieu Touray

Président de la Commission de la CEDEAO

«Nous pouvons dire avec fierté que la CEDEAO est le bloc économique régional le plus avancé sur le continent africain. Nous avons intégré nos populations grâce au protocole de libre circulation, qui facilite les déplacements de plus de 400 millions de citoyens. Notre système de libéralisation du commerce et le tarif extérieur commun de la CEDEAO soutiennent le commerce intracommunautaire».

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO