Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

« Tenant compte de l’évolution de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix à moyen terme, de la nette accélération de la croissance non agricole et de l’ancrage des anticipations, le Conseil a décidé, au regard des fortes incertitudes qui entourent les perspectives, de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25% », indique BAM dans un communiqué sur la 2ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Le Conseil continuera de suivre de près la transmission de ses baisses récentes de ce taux, notamment vers les conditions de financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), et de fonder ses décisions futures réunion par réunion sur la base des données les plus actualisées.

