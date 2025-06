AWB. Mouna Kadiri nous dit tout sur le « Club Afrique Développement » (VIDEO)

À la veille de la 42e mission multisectorielle du Club Afrique Développement, qui se tient les 24 et 25 juin 2025 à Pointe-Noire au Congo, Mouna Kadiri, directrice du Club initié par Attijariwafa bank, s’exprime sur les ambitions de cette nouvelle étape dans la stratégie d’intégration économique du continent.

Depuis sa création, le Club Afrique Développement agit comme une plateforme catalytique pour les échanges intra-africains avec plus de 30 000 entreprises membres et plus de 40 pays connectés, ces missions multisectorielles créent des ponts entre des économies parfois voisines mais peu interconnectées.

Lors de cette interview exclusive, Mouna Kadiri répond à plusieurs questions de fond : quel est le rôle exact du Club, pourquoi ces missions sont-elles si stratégiques, que retenir de la dernière étape tenue au Caire, et que réserve la mission de Pointe-Noire aux participants.

Le Caire a marqué les esprits avec un fort engouement autour des secteurs industriels, de la fintech et de l’agroalimentaire, des tendances que le Club suit de près pour affiner les ciblages des rencontres BtoB, panels et ateliers thématiques.

À Pointe-Noire, l’accent sera mis sur l’agro-industrie, le BTP, les services numériques et l’énergie, des filières jugées stratégiques pour l’économie congolaise mais aussi porteuses d’opportunités concrètes pour les entreprises participantes venues d’Afrique de l’Ouest, du Nord et du Centre.

Au-delà des échanges, les résultats sont là : joint-ventures, contrats de distribution, implantations, levées de fonds, les missions du Club Afrique Développement ont changé la trajectoire de nombreuses PME du continent.