La BMCI renouvelle son soutien au «Moroccan Short Mobile Film Contest» pour sa 3ème édition

En partenariat avec la Fondation BMCI, le Moroccan Short Mobile Film Contest (MMFC) revient en {orce pour sa troisième édition, avec une soirée de remise des prix programmée le 20 mai à Casablanca.

Véritable tremplin pour la créativité des jeunes talents marocains, ce concours met à l’honneur les films et documentaires réalisés exclusivement avec des téléphones mobiles, et confirme son rôle pionnier dans l’essor du cinéma accessible, innovant et ancré dans la réalité numérique contemporaine.

Partenaire 4u MMFC de uis s é ion Fond ion B I ea i e son eng_eagment en faveur de fa culture

Fidèle à sa philosophie de mécénat responsable et inclusi{, la Fondation BMCI s’engage résolument en {aveur de la dij}usion des arts, de la promotion des jeunes talents, et du renforcement du lien social à travers la culture.

En soutenant le Moroccan Short Mobile Film Contest, la Fondation BMCI réaj}irme sa volonté de{avoriser l’éclosion de nouvelles voix, d’encourager l’innovation narrative, et de promouvoir une culture numérique inclusive et participative. Le cinéma mobile est un {ormidable vecteur de liberté, de créativité et d’engagement citoyen, en parfaite résonance avec ses valeurs de solidarité, de diversité et d’ouverture.

À travers ce soutien, la Fondation BMCI agit concrètement pour une culture vivante, contemporaine, et accessible à tous, tout en encourageant les jeunes générations à devenir des acteurs du changement culturel et social.

Le soutien institutionnel 4u MJCC : un engagement/ort pour fa culture numérique

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC) s’associe également à cette troisième édition du MMFC pour promouvoir la création audiovisuelle par les jeunes, la démocratisation de l’accès aux outils numériques, et l’émergence d’un nouveau langage cinématographique au service de la société.

Par ce soutien, le MJCC réaj}irme sa volonté de valoriser les initiatives culturelles inclusives, de soutenir les talents émergents à travers tout le territoire, et de {avoriser la production de récits locaux à {ort impact social, notamment grâce à la technologie mobile.

Une initiative citoyenne portée par l’association Patrimoine Image

Le MMFC est une initiative créée et portée par l’association Patrimoine Image, présidée par Mohamed Ali Lyamani. Patrimoine Image milite depuis sa création pour la démocratisation de l’audiovisuel, la transmission des savoir-{aire artistiques, et l’éveil des vocations cinématographiques à travers tout le Royaume.

Une participation recor4 pour une édition riche en diversité

Cette troisième édition a suscité un engouement exceptionnel, avec plus de 180 court- métrages et documentaires soumis, tous réalisés à partir de smartphones. Les œuvres ont été visionnées et évaluées par un jury composé de {igures incontournables du paysage artistique et médiatique marocain : Alaa Akaaboune, Mustapha Swinga, et Ayoub Lahnoud, tous reconnus pour leur contribution au paysage cinématographique marocain.

Cette année, la soirée de remise des prix récompensera les œuvres les plus remarquables dans les cinq catégories suivantes :

Prix du Meilleur Film

Prix du Meilleur Documentaire

Prix du Meilleur Espoir

Prix Spécial Fondation BMCI

Prix du Public

Chaque prix souligne une dimension spécifique de la création mobile : la puissance du récit, la{inesse de l’observation, la promesse d’un {utur talent, l’engagement citoyen ou encore l’émotion partagée avec le public.

La cérémonie du 20 mai s’annonce comme un véritable temps{ort de la scène culturelle marocaine, réunissant artistes, réalisateurs, in}tuenceurs, journalistes, et personnalités du monde culturel et social. Ce moment {esti{ et {édérateur célébrera non seulement les lauréats, mais aussi l’ensemble des participants qui, par leurs films, contribuent à redessiner les contours d’un cinéma plus libre, plus jeune et plus proche du public.