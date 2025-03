La BMCI et le groupe ISCAE scellent un partenariat stratégique

La BMCI Groupe BNP Paribas et le Groupe ISCAE annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration entre le monde académique et le secteur bancaire. Cette convention s’inscrit dans une démarche de co-construction de futurs profils managériaux, en phase avec les exigences d’un marché en constante évolution.

Un engagement commun pour l’excellence

Ce partenariat vise à rapprocher les étudiants du monde de l’entreprise en leur offrant des opportunités d’apprentissage et d’immersion professionnelle. La BMCI, en tant qu’acteur majeur du secteur bancaire, s’engage à accompagner les étudiants issus du Groupe ISCAE, reconnu Meilleure École de Management au Maroc dans le Top School in Morocco, à travers des initiatives concrètes telles que :

-Des stages rémunérés et encadrés pour permettre aux étudiants de se familiariser avec les réalités du secteur bancaire et développer leurs compétences sur le terrain.

-Un tremplin vers l’emploi, avec un suivi individualisé et une commission qui pourra transformer certains stages en opportunités de recrutement.

Un engagement pédagogique, incluant des interventions d’experts de la BMCI, des projets d’entreprise menés en collaboration avec le Groupe ISCAE et une implication dans les jurys de sélection.

Un accompagnement vers le marché du travail, grâce aux forums et journées de recrutement organisés par le groupe ISCAE.

Une passerelle vers l’excellence managériale

En complément la BMCI mettra à disposition des étudiants des problématiques d’entreprise à traiter dans le cadre de leurs études et pourra intervenir dans le processus de sélection des candidats du Groupe ISCAE Un comité de pilotage sera mis en place, avec deux représentants désignés par chaque partie, pour assurer le bon déroulement des actions.

Un partenariat structurant pour l’avenir

A travers le Next Bankers Programme, la BMCI vise à identifier les profils à fort potentiel et à leur offrir une véritable opportunité d’évolution au sein de la banque. De son côté, le Groupe ISCAE accompagnera ses étudiants en proposant les meilleures candidatures et en renforçant les passerelles entre formation académique et besoins des entreprises.

Au-delà du programme Next Bankers, ce partenariat entre la BMCI et le Groupe ISCAE bénéficiera également aux collaborateurs de la BMCI en permettant d’élargir l’offre de formation et d’accompagnement mise à disposition par la banque.