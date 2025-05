Station de dessalement de Casablanca: l’Espagne investit 340 millions d’euros

La secrétaire d’État au Commerce, Amparo López Senovilla, a participé aujourd’hui à Casablanca à un acte conjoint de soutien au projet de l’usine de dessalement de Casablanca, une infrastructure emblématique qui marque une étape majeure dans la gestion de l’eau en Afrique du Nord.

La ministre marocaine de l’Économie et des Finances a également pris part à cet événement.

Cette initiative met en valeur la récente signature du financement du projet par plusieurs entités financières, publiques espagnoles et privées marocaines et espagnoles.

L’usine de dessalement de Casablanca a été attribuée à un consortium dirigé par l’entreprise espagnole Acciona. Elle bénéficiera d’un soutien financier public du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Entreprise, via le Secrétariat d’État au Commerce, à l´hauteur de 340 millions d’euros. Ce financement fait de ce projet l’un des plus importants en matière de coopération financière bilatérale dans le domaine des infrastructures durables.

Ce projet est l’un des plus ambitieux du continent africain, avec une capacité prévue de 838 000 mètres cubes par jour, soit 300 millions de mètres cubes par an.

« Ce projet ne répond pas seulement à un besoin vital tel que l’accès durable à l’eau, mais symbolise aussi l’excellent moment des relations économiques entre l’Espagne et le Maroc, fondées sur la confiance mutuelle, le respect et une coopération entrepreneuriale croissante », a déclaré la secrétaire d’État au Commerce lors de son intervention.

L’usine, qui utilisera des technologies de dessalement performantes et des énergies renouvelables, profitera à des millions d’habitants de Casablanca, améliorera l’approvisionnement urbain et agricole, et générera de l’emploi dans les deux pays. Son modèle de concession public-privé sur 30 ans (3 années de construction et 27 d’exploitation et de maintenance) fait de ce projet une référence pouvant être répliquée dans d’autres régions confrontées au stress hydrique et au changement climatique.

Soutien financier aux projets internationaux des entreprises espagnoles

Le gouvernement espagnol soutient activement la participation des entreprises espagnoles à des initiatives internationales à fort impact et axées sur la durabilité. Dans le cas de l’usine de dessalement de Casablanca, le projet bénéficie d’un solide dispositif de financement public articulé autour de trois instruments clés d’appui à l’internationalisation :

Un prêt de 250 millions d’euros du Fonds pour l’Internationalisation de l’Entreprise (FIEM), destiné à financer la conception, la construction et l’exploitation de l’infrastructure.

Une assurance-crédit à l’exportation pour le compte de l’État, gérée par la CESCE, qui couvrira jusqu’à 80 % d’un autre volet du financement, octroyé par Société Générale, pour un montant d’environ 70 millions d’euros en renforçant ainsi la solidité financière du projet et facilitant sa mise en œuvre.

Le financement partiel de la participation d’Acciona au capital social de la société de projet, via un prêt de 31 millions d’euros du Fonds pour les Investissements à l’Étranger (FIEX), géré par COFIDES.

Engagement des entreprises espagnoles dans les projets d’investissement au Maroc

Les entreprises espagnoles sont solidement implantées au Maroc, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures, l’automobile, la banque et la technologie. Nombre d’entre elles disposent d’une présence consolidée et ont contribué à des projets clés ayant participé au développement économique du pays. Actuellement, plus de 350 entreprises espagnoles opèrent au Maroc, générant des emplois locaux et renforçant les liens économiques entre les deux pays.

Dans ce contexte, le gouvernement marocain déploie un plan ambitieux de modernisation de ses infrastructures, auquel les entreprises espagnoles peuvent apporter leur savoir-faire. Celles-ci ont mené à bien des initiatives à forte valeur ajoutée dans des domaines tels que les transports, la digitalisation ou le tourisme, à l’image de l’usine de dessalement de Casablanca attribuée à Acciona, ou de la fourniture de trains interurbains par CAF en vue de la Coupe du monde 2030.

Par ailleurs, les relations commerciales entre l’Espagne et le Maroc connaissent une phase de consolidation et d’expansion. L’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, avec un volume d’échanges bilatéraux supérieur à 22,5 milliards d’euros. La balance commerciale présente un excédent de plus de 3 milliards d’euros en faveur de l’Espagne.

En 2024, les exportations espagnoles vers le Maroc ont enregistré une croissance d’environ 6 %, faisant du pays l’un des marchés où les exportations espagnoles progressent le plus.