La 4ème édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise du 20 au 22 juin

La 4ème édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) aura lieu à Bouskoura, dans la région de Casablanca, du 20 au 22 juin 2025.

Ce concept unique permettra de réunir durant trois jours 2 000 salariés représentant 80 entreprises de divers horizons professionnels sociaux et géographiques autour des valeurs véhiculées par le sport tels que l’Esprit d’équipe, la Solidarité, le Partage, la Performance et le Dépassement de soi.

Ce grand rendez-vous permettra aux collaborateurs d’entreprises participantes quelque que soit leurs tailles de se rencontrer tout en s’affrontant dans un esprit de fair-play absolu dans 13 disciplines sportives : Baby-foot, Basket-ball, Billard, Bras de fer, Échecs, Fléchettes Football, Gaming (FC25 et PUBG), Padel, Running, Tennis et Tennis de table.

Au-delà du cadre convivial et compétitif de cette manifestation qui se veut annuelle et itinérante, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) se positionnent en plateforme en faveur de la promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel.

Afin d’assurer aux collaborateurs une participation dans les meilleures conditions, l’équipe organisatrice a décidé de centraliser l’ensemble de l’évènement dans un seul et même site (Arena Ville Verte de Bouskoura) et opté par la même occasion pour un encadrement et un arbitrage aux standards internationaux.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) sont co-organisés par STADIA & OLIVE AGENCY en partenariat avec la Confédération Générale de Entreprises du

Maroc (CGEM) et la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS). Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise (JMSE) ont pour Sponsor officiel BE SPORT, opérateur international spécialisé dans la distribution de matériel de sport, engagé depuis des années au Maroc en faveur de la démocratisation de la pratique sportive.