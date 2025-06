Clôture de la 4ème édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise

Bouskoura a accueilli du 20 au 22 juin 2025 la quatrième édition des Jeux Marocains du Sport en Entreprise.

Ce concept unique a permis de réunir durant trois jours 75 entreprises représentées par 2154 collaborateurs de divers horizons professionnels sociaux et géographiques autour des valeurs véhiculées par le sport tels que l’Esprit d’équipe, la Solidarité, le Partage, la Performance et le Dépassement de soi.

Plus de 3 000 visiteurs ont également fait le déplacement pour supporter leurs collègues, amis ou proches.

Ce grand rendez-vous a été l’occasion pour les collaborateurs d’entreprises participantes, quelque que

soit leurs tailles, de se rencontrer tout en s’affrontant dans un esprit de fair-play absolu dans 13 disciplines sportives : Baby-foot, Basket-ball, Billard, Bras de fer, Échecs, Fléchettes Football, Gaming (FC25 et PUBG), Padel, Running, Tennis et Tennis de table.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise 2025 ont été clôturés par une cérémonie officielle durant

laquelle DXC TECHNOLOGY CDG a été sacrée pour la seconde année consécutive vainqueur des JMSE

2025. La deuxième place est revenue à FOUNDEVER 1 qui a devancé FOUNDEVER 2 au classement

général.

Lors de cette cérémonie, le Prix RSE des JMSE 2025 a été décerné à VEOLIA, HPS, FOUNDEVER et

TP.

Le Prix du public a été attribué à VEOLIA alors que les Prix de l’engagement féminin et celui de l’entreprise la plus connectée sont revenus à TP.

Au-delà du cadre convivial et compétitif de cette manifestation annuelle, les Jeux Marocains du Sport

en Entreprise se veulent une plateforme en faveur de la promotion de la pratique des activités physiques et sportives en milieu professionnel.

Les Jeux Marocains du Sport en Entreprise sont co-organisés par Stadia Communication et Olive

Agency, en partenariat avec la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport, la Confédération

Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Chambre Française de Commerce et d’Industrie

du Maroc (CFCIM).