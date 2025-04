Next Gen Employer : l’entreprise qui forme et performe (VIDEO)

Ce n’est pas seulement un trophée, c’est un signal fort. En distinguant dix entreprises engagées en faveur des jeunes diplômés, les RH Awards 2025 affirment que l’insertion n’est pas un supplément RH, mais un socle stratégique. Et surtout, un acte de foi pour une génération qui n’attend plus qu’une chose : qu’on lui fasse confiance.

Dans un pays où un tiers de la population a moins de 25 ans, on ne peut plus se permettre de traiter les jeunes comme un «pari risqué». Les entreprises distinguées l’ont bien compris. Bank of Africa place le bien-être au cœur de sa politique, Dislog fait du stage un véritable tremplin, Givaudan ose l’innovation RH, et Orange Maroc structure des parcours sur mesure. Il ne s’agit plus d’attirer les jeunes talents avec une belle marque employeur, mais de leur offrir un espace réel pour apprendre, contribuer, évoluer. À l’origine de cette dynamique, deux visionnaires : Youssef Ziraoui et Omar Layachi.

À travers leur label Next gen employer, ils proposent aux entreprises un miroir exigeant, mais bienveillant. Un outil d’alignement entre intentions affichées et pratiques concrètes. Fini l’époque des beaux discours.

Aujourd’hui, l’impact se mesure à la qualité de l’accueil, à la clarté des missions et au dialogue. L’entreprise de demain ne pourra plus avancer sans sa relève. Elle devra former autant qu’elle performe, écouter autant qu’elle dirige. Au final, mettre en avant la jeunesse ne fera qu’embellir l’avenir.

HB