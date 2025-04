GITEX AFRICA 2025 : Veezen présente sa solution pour réinventer le bien-être en entreprise

Veezen, startup innovante spécialisée dans la performance et le bien être en entreprise, expose ses innovations, au Gitex Africa 2025, avec l’appui du programme inwi innov de l’opérateur global.

L’APPROCHE VEEZEN : UNE SYNERGIE ENTRE SCIENCE, TECHNOLOGIE ET EXPERTISE

Depuis plus de deux ans, Veezen conçoit et déploie des solutions sur-mesure pour aider les entreprises à diagnostiquer et réduire le stress professionnel. La startup s’appuie sur des outils de pointe : – –

Les neurosciences pour comprendre et agir sur les mécanismes du stress.

L’IA et la détection des signaux faibles pour prévenir les risques avant qu’ils ne deviennent critiques. – Des expériences immersives et interactives de virtuelle réalité pour accompagner durablement les collaborateurs.

UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC INWI

Dans le cadre de son programme Open Innovation, inwi accompagne Veezen dans son

développement et sa croissance. Ce partenariat permet d’accélérer l’adoption des solutions

de Veezen et de renforcer l’impact de la startup dans le paysage corporate marocain et

africain.

« Nous sommes fiers de bénéficier du soutien de inwi, acteur majeur de l’innovation au Maroc. Ce partenariat nous permet de proposer des solutions encore plus performantes pour révolutionner le bien-être au travail. » Asma Alaoui, Fondatrice de Veezen

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Grâce à son approche innovante, Veezen s’est imposée comme un acteur de référence dans

le domaine du bien-être et de la performance en entreprise. Cette reconnaissance s’est

traduite par plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le prix Women in Gen AI, et

inwiDAYS Awards.

Veezen a également été reconnu lors du E-Health Forum, du Future of Work, et

accompagnée par Plug&Play et Google Women Techmakers, affirmant ainsi son impact

et son engagement en faveur d’un environnement de travail plus équilibré et performant.

UNE MISSION : PLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE

Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui considèrent le bien-être comme un

levier stratégique, et non comme un simple avantage. Les clients de Veezen, qu’il s’agisse

de multinationales ou d’entreprises marocaines, sont reconnus par des labels prestigieux

tels que Top Employer et Best Places to Work, attestant de leur engagement envers des

environnements de travail d’exception. Veezen est d’ailleurs partenaire de l’Observatoire

de la Qualité de Vie au Travail.

LE STRESS EN ENTREPRISE : UN ENJEU CRITIQUE

Aujourd’hui, le stress touche 1 salarié sur 2, impactant directement la productivité,

l’engagement et la performance des entreprises. Présentéisme, absentéisme et burn-out

générent des pertes importantes aux organisations. Au-delà des collaborateurs en difficulté,

ce sont surtout les hauts potentiels et la génération Z qui sont particulièrement exposés à

ces risques.