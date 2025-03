Maghreb Industries : une usine au cœur du développement et de l’innovation

L’usine de Maghreb Industries est le symbole d’un savoir-faire unique et d’une stratégie visionnaire. Fondée en 1959, cette entreprise emblématique de la confiserie marocaine incarne plus de six décennies de progrès et d’innovation. En produisant sa propre gomme base, élément essentiel de ses produits, l’entreprise assure une indépendance stratégique tout en optimisant ses coûts.

Ce modèle intègre également des activités clés comme le packaging et la chimie fine, renforçant ainsi sa capacité à offrir des produits de qualité irréprochable.

Cette approche innovante a permis à Maghreb Industries de s’imposer sur les marchés internationaux et de positionner le Maroc comme un acteur compétitif sur la scène mondiale de la confiserie.

La Rédaction / Les Inspirations ÉCO