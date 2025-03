Maghreb Industries : export et innovation, deux leviers clés de croissance

Pionnière marocaine de la confiserie, Maghreb Industries se distingue par une stratégie fondée sur l’intégration verticale, conjuguée à l’innovation et une forte orientation vers l’export. Avec plus de 60% de son chiffre d’affaires à l’international, l’entreprise continue d’étendre son savoir-faire unique sur les marchés européens et américains, tout en se préparant à la croissance en Afrique subsaharienne.

Fondée en 1959, Maghreb Industries est une entreprise qui s’est rapidement imposée comme un acteur clé dans le secteur de la confiserie. Avec plus de 60 ans d’expertise, l’entreprise a su non seulement évoluer sur son marché domestique, mais aussi conquérir les marchés internationaux grâce à une stratégie de croissance reposant sur l’intégration en amont, l’innovation et une forte orientation vers l’export.

Une croissance bâtie sur l’intégration verticale

L’un des éléments majeurs de la compétitivité de Maghreb Industries réside dans son modèle d’intégration verticale. En produisant elle-même sa matière première principale, la gomme base, l’entreprise a su renforcer sa maîtrise des coûts et améliorer son indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Cette intégration en amont s’étend également au domaine du packaging et de la chimie fine, lui permettant de mieux contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur.

«Nous avons fait le choix de produire nous-mêmes la gomme base, notre matière première principale, ce qui nous permet de réduire notre dépendance et d’améliorer notre compétitivité», explique Hakim Marrakchi, PDG de Maghreb Industries.

Cette stratégie a permis à l’entreprise de se différencier, en choisissant parfois des secteurs industriels plus complexes et moins concurrentiels, où elle peut exploiter pleinement son savoir-faire. Cette approche lui a également ouvert les portes de marchés où la concurrence est plus faible, notamment dans les segments des semi-produits industriels.

L’importance de l’export : clé de la croissance

Avec près de 60% de son chiffre d’affaires réalisé à l’export, Maghreb Industries mise fortement sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et aux États-Unis. L’entreprise exporte principalement des chewing-gums destinés au marché adulte, un segment de niche qui lui permet de capitaliser sur son savoir-faire.

En parallèle, elle produit et exporte des confiseries classiques vers l’Europe et l’Amérique du Nord, bénéficiant des accords de libre-échange signés par le Maroc, qui facilitent l’accès à ces marchés sans droits de douane. «Les accords de libre-échange dont bénéficie le Maroc nous donnent un avantage comparatif significatif sur nos concurrents, en nous permettant d’entrer sur des marchés sans droits de douane», confirme Marrakchi.

La stratégie de Maghreb Industries ne se limite pas aux marchés traditionnels. L’entreprise se prépare activement à pénétrer le marché africain, en particulier l’Afrique subsaharienne, grâce à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Plutôt que de concurrencer les produits classiques de confiserie déjà présents localement, Maghreb Industries privilégie l’exportation de semi-produits industriels, un segment qui requiert un savoir-faire technique spécifique et qui connaît moins de concurrence locale.

Efficacité énergétique et innovation : des atouts majeurs

Maghreb Industries ne se contente pas de sa performance actuelle et cherche constamment à innover. Une partie essentielle de sa compétitivité repose sur son efficacité énergétique. L’entreprise a mis en place un système d’autoconsommation énergétique qui couvre entre 50% et 60% de ses besoins, grâce notamment à l’utilisation de l’énergie solaire. Cela lui permet de réduire ses coûts et de rester compétitive sur le marché international.

«Nous autoconsommons une grande partie de notre énergie, ce qui nous permet de réduire significativement nos coûts et d’être plus compétitifs sur des marchés très exigeants», précise le PDG.

L’innovation est également au cœur de la stratégie produit de l’entreprise. Elle a récemment diversifié son portefeuille en proposant des confiseries fonctionnelles enrichies en vitamines ou en collagène, des produits qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs sur les marchés internationaux. Bien que la demande pour ces produits soit encore faible au Maroc, Maghreb Industrie se tient prête à répondre aux besoins émergents.

Une vision tournée vers l’avenir

Maghreb Industries a récemment investi dans une nouvelle usine, doublant ainsi sa capacité de production et lui permettant de se projeter sur le long terme. Avec une superficie totale de près de 30.000 mètres carrés, l’entreprise est prête à accueillir de futurs investissements et à saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Son ambition ne se limite pas à maintenir ses acquis. Elle vise à transmettre son savoir-faire à la nouvelle génération tout en développant ses activités à l’international. Le développement d’une marque forte aux États-Unis fait notamment partie des projets futurs de l’entreprise.

«Notre objectif est d’assurer la transmission de l’entreprise à la génération suivante tout en continuant à innover et à nous développer à l’international», conclut Marrakchi.

Maghreb Industries incarne parfaitement l’exemple d’une entreprise marocaine qui a su transformer les défis du marché en opportunités, grâce à une stratégie axée sur l’intégration, l’innovation et l’export. Tandis que la concurrence s’intensifie, l’entreprise continue de tirer parti de son savoir-faire unique et de ses investissements pour renforcer sa présence internationale et consolider sa position de leader sur le marché de la confiserie.

La Rédaction / Les Inspirations ÉCO