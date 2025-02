Menbita connecte les talents marocains aux opportunités du Maroc

Menbita, initiative portée par trois alumni marocains de l’ESSEC, Anouar Azelmat, Omar Douiri et Saad Lemseffer, organise un forum inédit pour rapprocher les jeunes talents marocains de la diaspora et les grandes entreprises du pays placé sous le thème “ Forum menbita : à la rencontre des dirigeants de demain” .

Cet événement se tiendra le samedi 15 février à la Maison du Maroc à Paris et vise à encourager le retour des compétences marocaines en leur offrant des opportunités concrètes d’évolution professionnelle au sein d’un marché en pleine expansion.

Un événement majeur pour les talents marocains à l’international

Ouvert sur inscription et totalement gratuit, ce forum s’adresse aux jeunes diplômés, étudiants, jeunes actifs et profils séniors (+4 ans d’expérience) issus des grandes écoles et universités. Avec plus de 1 000 participants attendus, cette journée, de 10h à 19h, offrira une opportunité unique de networking, d’échanges avec des décideurs économiques et de rencontres directes avec des recruteurs de premier plan.

De grands employeurs marocains prêts à recruter

Menbita réunit des entreprises leaders de l’économie marocaine prêtes à accompagner et intégrer les talents marocains à fort potentiel. Neuf grandes entreprises seront présentes avec chacune leur stand et des opportunités exclusives :

Crédit du Maroc (Sponsor officiel)

Intelcia (Sponsor officiel)

Bank al Maghrib

Azura

Masen

Managem

Nareva

CDG Invest

Bank of Africa

Les participants auront l’opportunité de passer des entretiens sur place à condition d’avoir déposé leur CV en amont. Ce format dynamique permettra aux talents marocains d’accélérer leur retour au pays en accédant à des postes stratégiques.

Un tremplin pour les talents marocains à la recherche d’opportunités

En plus des rencontres professionnelles, l’événement offrira un espace d’échanges informels avec un open buffet, favorisant le partage d’expérience et le renforcement des liens entre talents et décideurs.

« Avec ce forum, nous voulons lever les barrières et créer des passerelles entre les jeunes talents marocains et les opportunités qui les attendent au pays. Le Maroc est en pleine transformation et a besoin de ses talents pour relever les défis de demain. » expliquent les fondateurs de Menbita.

Ce forum incarne la volonté de Menbita de contribuer activement à l’essor économique marocain en accompagnant les talents vers des carrières ambitieuses et en valorisant leur retour au pays. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent donner un nouvel élan à leur parcours professionnel au Maroc !