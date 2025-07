L’avenir économique du Maroc : le regard de Nadia Fettah

Après le succès de son premier forum « À la rencontre des dirigeants de demain #1 », Menbita revient avec un événement de grande envergure consacré à l’avenir économique du Maroc. Cette conférence exceptionnelle se tiendra le 23 juillet prochain à l’hôtel Four Seasons de Casablanca, en présence de Madame Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

Un rendez-vous unique pour la jeunesse marocaine

Cette rencontre, ouverte sur inscription et totalement gratuite, s’adresse aux étudiants, jeunes diplômés et professionnels marocains. Elle leur offrira l’opportunité de mieux comprendre les grands enjeux économiques du pays, les orientations stratégiques à moyen et long terme, ainsi que les opportunités concrètes qui s’ouvrent à eux.

La conférence sera suivie d’une session de networking exclusive, en présence de dirigeants de grandes entreprises marocaines, favorisant des échanges directs entre talents et décideurs économiques.

Menbita : connecter les talents aux entreprises

Depuis sa création, Menbita s’impose comme un véritable pont entre les talents marocains — au Maroc comme à l’international — et les entreprises leaders du pays. Sa mission : connecter les meilleurs profils aux opportunités professionnelles les plus pertinentes à travers des formats novateurs :

Forums de recrutement

Événements privés entre talents et entreprises

Conférences avec des personnalités inspirantes et influentes

Une dynamique en pleine expansion

Le premier forum de Menbita, organisé à Paris le 15 février dernier, a marqué les esprits. Avec la participation de 9 grandes entreprises, dont Bank Al-Maghrib, CDG Invest, Managem ou encore Nareva, l’événement a réuni plus de 1 500 participants. Une quarantaine de profils ont été recrutés et sont déjà de retour au Maroc pour y poursuivre leur carrière.

Le 25 juillet dernier, Menbita a également organisé une conférence d’exception à Casablanca avec M. Adil Douiri, sur le thème de l’investissement et de l’introduction en bourse. Plus de 250 participants étaient présents, dont plusieurs dirigeants de grandes entreprises, ainsi qu’un stand dédié de CFG Bank.

Un Maroc en pleine transformation

Dans un contexte d’essor économique sans précédent, le Maroc a plus que jamais besoin de talents qualifiés pour accompagner son développement. Menbita, à travers ses événements, participe activement à cette dynamique, en créant des passerelles concrètes entre les compétences d’aujourd’hui et les ambitions du pays de demain.