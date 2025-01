Renault Group Maroc conforte son rôle de pilier stratégique en 2024 (VIDEO)

Renault Group réaffirme son rôle moteur dans le développement de la filière automobile nationale et

conforte sa position de pilier stratégique dans le dispositif mondial du Groupe.

• Les usines de Tanger et de Casablanca enregistrent un record de production de plus de 413 000

véhicules en 2024.

• Les nouveaux projets industriels de véhicules lancés en 2024 illustrent pleinement l’attractivité et la

compétitivité de la plateforme industrielle marocaine.

• Le Groupe positionne le Maroc comme un hub clé et offre des perspectives de développement

tournées vers l’innovation et la compétence à forte valeur ajoutée

• En 2024, Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part

de marché cumulée de 38,4% et des ventes en hausse de 12,9% par rapport à 2023.

5 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 5 des meilleures ventes.

• La marque Dacia Maroc, n° 1 du marché automobile national pour la 15ème année consécutive.

• La marque Renault, une année record avec 28 348 unités vendues, n° 2 sur le marché green et une

gamme renouvelée.

En 2024, Renault Group Maroc confirme de nouveau son positionnement en tant que leader industriel et commercial et pilier stratégique dans l’écosystème mondial du Groupe. Avec plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché national et une production record, Renault Group Maroc continue de jouer un rôle déterminant dans la performance du secteur.

Plateforme marocaine : un acteur clé dans la stratégie industrielle du groupe

Les deux usines de Renault Group au Maroc ont enregistré un record de production de 413 614 véhicules en 2024, soit une augmentation de 8% comparé à l’année précédente :

1. L’usine de Tanger a fabriqué 312 381 véhicules, soit une évolution de 9% par rapport à 2023.

2. L’usine de Casablanca « SOMACA » a enregistré un nouveau record de production en franchissant,

pour la 1ere fois de son histoire, la barre des 100 000 véhicules produits avec 101 233 véhicules fabriqués en 2024, en hausse de 7% par rapport à 2023.

Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 90% de la production de ses deux usines vers 68 destinations dans le monde. Au total, ce sont 370 165 qui ont été exportés en 2024 avec une moyenne de 8 000 véhicules par semaine :

1. L’usine de Tanger a exporté 95% de sa production, soit 298 045 véhicules. Une évolution de 10%

comparé à 2023.

2. L’usine de Casablanca a exporté 71% de sa production, soit 72 120 véhicules. En augmentation de 3% par rapport à 2023.

La production des usines de Tanger et de Casablanca représente 18,2% des ventes du Groupe dans le

monde. Symbole de ce succès, la Dacia Sandero « Made in Morocco » est le véhicule le plus vendu en Europe tous canaux confondus, et le 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017.

2024, des projets industriels stratégiques

L’année 2024 a été marquée par le lancement de deux projets industriels stratégiques destinés au marché national et à l’export. L’usine de Tanger a démarré la production du de Dacia Jogger en version thermique et pour la 1ère fois au Maroc, en version hybride.

De son côté, l’usine historique de Casablanca « SOMACA » a lancé la fabrication du Renault Kardian, le

nouveau SUV du segment B, industrialisé sur la nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault Group.

Avec l’arrivée imminente sur les marchés du Mobilize Duo 100 % électrique, fabriquée à Tanger, ce sont trois projets industriels qui voient le jour simultanément dans les deux usines marocaines. Une performance qui illustre pleinement l’attractivité et la compétitivité de la plateforme industrielle nationale.

Un écosystème hautement intégré

Renault Group Maroc confirme le dépassement des engagements de développement de son écosystème conformément aux accords sur la période 2016-2023 :

1. Le Groupe enregistre un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,5% vs un objectif initial de 65% et un chiffre d’affaires de sourcing local de 2,06 milliards d’euros vs 1,5 milliards d’euros en 2023.

2. L’intégration de nouvelles commodités liées principalement à l’industrialisation des nouveaux véhicules portant ainsi le nombre total de fournisseurs de l’écosystème de 26 en 2016 à 88 en 2024.

3. Développement en profondeur de l’écosystème Renault avec l’intégration du sourcing des matières premières.

Des résultats rendus possibles grâce à l’étroite collaboration de toutes les parties prenantes, symbole d’un partenariat public-privé au meilleur niveau.

Le Groupe s’engage désormais dans le développement de la 2ᵉ phase de son écosystème, conformément aux accords signés en 2021. Cette nouvelle étape vise un objectif ambitieux : atteindre 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale cible (hors mécanique) de 80 % d’ici 2030.

Engagement Social et de Solidarité Active

En 2024, la Fondation Renault Maroc a poursuivi son engagement en faveur de l’éducation et de la prévention routière, consolidant ainsi son empreinte dans les régions d’ancrage du Groupe à Tanger et Casablanca. Ses initiatives ont bénéficié à plus de 20 000 personnes en 2024 :

1. Sur l’axe de l’éducation, la Fondation a multiplié les actions pour appuyer la lutte contre l’abandon

scolaire et favoriser l’accès à l’éducation, notamment par la réhabilitation d’écoles publiques, le

soutien aux programmes de transport scolaire, la mise en place de projets éducatifs, ainsi que l’accès

aux formations qualifiantes pour encourager l’inclusion des jeunes.

2. En matière de prévention routière, le programme de sensibilisation « TKAYES SCHOOL », déployé en milieu scolaire, a permis de former un grand nombre de jeunes usagers de la route, renforçant ainsi la prévention des accidents dans les communautés locales.

Engagés depuis 2023 auprès des sinistrés du séisme d’Al Haouz et de Taroudant, Renault Group Maroc et sa Fondation ont poursuivi leur engagement en 2024 avec le déploiement d’un projet de relogement durable dans 50 conteneurs maritimes transformés en habitations fonctionnelles. Mené en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation CMA CGM, ce projet a permis de reloger 44 familles du douar Toulkine, dans la province d’Al Haouz, offrant ainsi une réponse pérenne aux conséquences du séisme.

Une ambition affirmée à travers des évolutions stratégiques

Renault Group Maroc poursuit désormais son engagement en faveur du développement de son écosystème et de la performance de sa plateforme industrielle, afin de maintenir cette dernière au meilleur niveau. En cohérence avec les orientations définies en 2024, cette ambition qui se traduit par :

1. L’augmentation de la capacité de production annuelle du Groupe au Maroc, atteignant 500 000

véhicules dès cette année 2025.

2. Le lancement de la fabrication de Mobilize Duo, le premier véhicule 100% électrique fabriqué à l’usine de Tanger, et qui sera commercialisé dans un 1er temps en Europe.

3. Le lancement opérationnel en 2025 d’un centre d’ingénierie dédié aux activités de Recherches et

Développement en ingénierie, et qui aura pour mission le renouvellement ainsi que le développement

de véhicules pour le Groupe et ses usines marocaines. Le centre abritera égalementle développement

de nouvelles opportunités « New Tech ».

Une initiative qui vise à positionner le Maroc comme un pôle d’excellence en talents et en

compétences stratégiques, tourné résolument vers l’innovation.

4. Renault Group Maroc continue également de rendre son dispositif industriel plus technologique et

performant, en dotant ses usines des meilleurs standards mondiaux pour renforcer sa compétitivité.

Ces avancées témoignent de l’importance croissante du Maroc comme levier essentiel du plan stratégique du Groupe à moyen et long terme.

Renault Group Maroc, consolide son leadership dans le marché automobile grâce à ses deux

marques Dacia et Renault

Dans un contexte de croissance des ventes des véhicules sur le marché marocain, Renault Group maintient sa dynamique de succès grâce à ses deux marques fortes, Dacia et Renault.

En 2024, Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part de marché cumulée de 38,4% et un volume de ventes de 67 679 véhicules, en hausse de plus de 12,3% par rapport à 2023.

5 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 5 des meilleures ventes (1. Dacia Sandero 2. Dacia Logan, 3. Renault Express, 4. Renault Clio et 5. Dacia Duster). Le top 3 des meilleures ventes du marché est représenté par des modèles 100% « Made in Morocco » du Groupe.

L’année 2024 a également été marquée par l’accélération de l’activité de la vente du véhicule d’occasion sous le label Occasions de Renault Group, Renew. Plus de 1900 ventes ont été conclues dans le réseau Renault et Dacia à travers le Royaume, en hausse de 54% par rapport à 2023.

Dacia Maroc, n° 1 du marché automobile national pour la 15ème année consécutive et plus solide que jamais

En 2024, Dacia a enregistré une forte croissance avec ses 39 330 unités vendues en hausse de 16,3% par rapport à 2023. La marque a su renforcer sa position de leader pour la 15ème année consécutive et continue de séduire les Marocains avec une part de marché de véhicules particuliers de 25% : 1 voiture vendue sur 4 est une Dacia.

Ce résultat est porté par son positionnement, basé sur un rapport prestations/prix au meilleur niveau et une identité de marque moderne et forte. 4 modèles de la gamme Dacia sont n°1 de leur segment et 3 modèles piliers de la marque sont dans le top 5 des ventes de véhicules à particuliers.

L’arrivée de Dacia Jogger au Maroc, la nouvelle familiale 5 et 7 places « Made In Morocco » constitue un nouveau pilier de la stratégie produit de la marque. Depuis son lancement en septembre 2024, Dacia Jogger vient conquérir de nouveaux clients et contribue à l’attractivité de la gamme Dacia.

4 modèles de la gamme Dacia sont n°1 de leurs segments avec Dacia Sandero, la citadine bestseller du marché marocain pour la 8ème année consécutive

Les bons résultats de la marque Dacia reposent sur une gamme de véhicules à succès : 3 modèles piliers occupent le top 5 des meilleures ventes du marché de l’année, dont 2 sont produits dans le Royaume (Sandero, Logan et Duster).

1. Le succès de Dacia Sandero en Europe depuis 2017, est confirmé dans le Royaume. Ecoulée à plus de 300 000 exemplaires dans le monde en 2024, Sandero reste la citadine préférée des Marocains avec près de 16 000 véhicules vendus dans le Royaume. Fabriqué dans les usines de Tanger et de

Casablanca, Sandero est le 1er véhicule le plus vendu à particuliers depuis 8 ans et le n°1 de son segment avec plus de 37% de part de segment en 2024.

2. Avec près de 15 000 véhicules commercialisés en 2024, Dacia Logan arrive juste derrière Sandero et

occupe la 2ème position des meilleures ventes du Royaume. Fabriquée à l’usine de Casablanca, la

SOMACA, Logan accapare 80% de part de segment.

3. Dacia Duster reste le best-seller des SUV en 2024 avec 7 012 unités vendues, plaçant le SUV iconique à la 5ème position des meilleures ventes de véhicules particuliers. Il maintient sa position de leader avec 32,8% de part de segment.

4. Dacia Spring, la citadine 100% électrique clôture l’année 2024 avec la meilleure performance du

véhicule électrique sur le Royaume. N°1 du marché du véhicule électrique, Dacia Spring s’est vendue à

452 unités avec une part de segment de 40,2%.

5. Quelques mois après le lancement de sa commercialisation, Dacia Jogger enregistre un démarrage

positif. Le nouveau modèle familial en 5 et 7 places de la marque Dacia et « Made In Morocco »

enregistre plus de 800 véhicules vendus en 3 mois. L’arrivée de la première motorisation hybride de la

gamme Dacia en janvier, permet d’élargir l’offre et répondre à la demande des clients à la recherche

d’une conduite éco-responsable.

2025, une année riche en perspective

En 2025, Dacia Maroc s’engage dans une étape riche en lancements produits avec l’arrivée de Nouveau Dacia Duster, Nouvelle Dacia Spring mais aussi Dacia Bigster. Des perspectives ambitieuses s’annoncent pour la marque dans le Royaume, tout en restant fidèle au positionnement de « Best Value for Money ».

Dacia célèbrera également ses 20 ans de présence et d’histoire au Maroc : l’année sera ponctuée par des événements réguliers tout au long de l’année pour marquer cette étape importante.

La marque Renault, une année record en 2024

La marque Renault a réalisé un record avec 28 348 unités vendues à fin décembre 2024, soit une progression de 7,2% par rapport à 2023, consolidant ainsi sa position commerciale sur le marché marocain avec 16,1% de part de marché et poursuivant sa croissance sur les segments créateurs de valeur.

Une gamme renouvelée et élargie avec le lancement de 6 nouveaux modèles

En 2024, la marque Renault a poursuivi son offensive sur le marché marocain avec le lancement de 6 nouveaux modèles :

1. Renault Austral, lancé en février, se distingue par un design élégant et athlétique ainsi qu’une

motorisation full hybride développant 200 ch et affichant une efficience au meilleur niveau de son

segment (4L/100Km et jusqu’à 130 Km/h en full électrique).

2. Nouvelle Renault Clio, lancée en mars, revient sur le devant de la scène avec un design revu

comprenant les derniers codes stylistiques de la marque et une version inédite E-Tech full hybrid aux

prestations de très haut niveau.

3. Renault Megane E-Tech 100% électrique, le 1er modèle 100% électrique de Renaulution, lancé en avril, affiche un design futuriste, une compacité séduisante et des performances best in class.

4. Nouveau Renault Kangoo, la star des ludospaces, a fait aussi son comeback en juillet 2024 et présente des attributs distinctifs, à commencer par la boite automatique à double embrayage. 5. Renault Kardian, le nouveau SUV compact et technologique, fièrement fabriqué à l’usine Renault

Group Casablanca – SOMACA, est commercialisé depuis novembre dernier avec une double offre

moteur diesel 102ch BVM et essence 100ch BVA, offrant une polyvalence à toute épreuve.

6. Enfin, en décembre dernier, Nouveau Renault Arkana a été lancé sous la forme d’un restylage de micarrière, lui permettant d’afficher un look moderne marqué par la nouvelle identité de la marque.

Renault Maroc, N°2 sur le marché green

En 2024, le marché des véhicules green au Maroc a fait preuve d’une dynamique exceptionnelle, en affichant une progression de 52 % avec un total volume de 11 026 unités vendues, soit 6,3% du marché automobile marocain.

Dans ce contexte, la marque Renault s’est rapidement imposée comme un acteur clé : en seulement un an et demi depuis le lancement de sa gamme E-Tech, Renault occupe déjà la 2ème position des ventes green, grâce à une offensive produit performante, couvrant tous les segments du marché.

En janvier 2024, Renault Arkana, premier modèle de la gamme E-Tech, lancé au Maroc en juin 2023, a été élu « Car of the Year 2024 », confirmant ainsi le succès de cette offensive produit.

Renault, leader incontesté du marché des véhicules utilitaires

Dotée d’une large gamme bénéficiant d’une multitude de possibilités de transformation, la marque Renault confirme son leadership sur le marché du véhicule utilitaire léger grâce à ses trois modèles phares : Express Van, Master et Trafic. A fin décembre, Renault totalise 4 650 unités vendues et 25,2% de part de marché. A fin décembre 2024, Express Van est N°1 des ventes des véhicules utilitaires avec 2 181 unités vendues et 68,4% de part de segment.

Fort de son design expressif et son intérieur moderne, Master est N°1 sur le segment des grands fourgons avec 32,6% de part de segment et 2 159 unités vendues. Sur le segment de petits fourgons, Trafic est N°1 de son segment et enregistre 85,6% de part de segment avec 310 unités vendues.

Alpine, la marque sportive iconique de Renault Group destinée aux passionnés de voitures sportives se positionne au Maroc

Un peu plus d’un an après l’installation de la marque Alpine dans le Royaume, le Maroc contribue à la stratégie de la marque de se développer à l’international. En 2024, 7 coupés sportifs deux places ont été vendus. Les trois versions de la Gamme A110 : A110, A110 GT et A110 S sont commercialisées dans les deux centres Alpine au Maroc (Casablanca et Marrakech), et permettent aux passionnés de parcourir les routes du royaume au volant de la mythique marque Alpine.

Mobilize Financial Services une année de forte croissance

2024 est une année de forte progression pour la captive du Groupe Renault avec une croissance significative de la production (+25% vs 2023) qui a permis à Mobilize Financial Services d’être un accélérateur de business pour les marques Dacia et Renault dontla part de marché a progressé en 2024 (+1,1 pts). Mobilize Financial Services a donc profité de l’année 2024 pour renforcer sa position avec plus de 20.000 véhicules Renault ou Dacia financés et plus de 40.000 contrats de service vendus (entretien, assurances, assistance…etc)

Cette croissance de la production MFS, alliée à une excellente maîtrise des risques et de ses frais de

structure devrait permettre à Mobilize Financial Services d’améliorer sa rentabilité en 2024.

Pour MFS, l’année 2024 aura été une année marquée par les efforts constants de l’organisme de financement pour améliorer la qualité de service rendue à ses clients ou encore les délais de réponse

apportés à son réseau de distribution. C’est avec ce souci d’améliorer l’expérience client que Mobilize va lancer en début d’année son Espace Client Digital pour permettre à ses clients d’être autonomes dans la plupart des actes de gestion.

Forte de ces réalisations, Mobilize Financial Services aborde l’année 2025 en étant prête à relever de

nouveaux défis dans la continuité de son plan stratégique articulé autour de trois piliers :

• Le développement des offres de location comme relai d’accès à la mobilité pour tous les marocains

• Accompagner activement la croissance du marché d’occasion en proposant des solutions de

financements et services adaptées et accessibles.

• Le développement des ventes packagés (financement et services) pour permettre aux clients de

maîtriser leur budget mensuel et les fidéliser à l’après-vente du réseau Renault

