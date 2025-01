Tourisme: les recettes en devises devraient dépasser 110 MMDH en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes touristiques en devises devraient dépasser les 110 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, a affirmé, mardi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Lors d’une réunion de la Commission des secteurs productifs, consacrée à l’examen de questions liées au secteur touristique, Ammor a indiqué que le Maroc a atteint des chiffres records en 2024, avec 17,4 millions de touristes ayant visité le Royaume, soit une hausse de 20% par rapport à 2023 et de 35% par rapport à 2019, consolidant ainsi sa position de première destination touristique en Afrique.

La ministre a également fait savoir que le secteur touristique emploie actuellement 827.000 personnes, avec une création de 25.000 nouveaux postes en l’espace d’un an, notant que ces résultats ont été obtenus grâce aux mesures mises en place, conformément aux Hautes Orientations Royales, notamment le plan d’urgence de 2 MMDH, ainsi que l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour le secteur touristique, avec un budget de 6,1 MMDH.

Évoquant le programme « Cap Hospitality », qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Maroc pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, Ammor a souligné qu’il vise à accélérer la modernisation des établissements d’hébergement touristique classés, avec pour objectif la rénovation de 25.000 chambres, grâce à un investissement de 2 MMDH.

En ce qui concerne la qualification des ressources humaines dans le secteur touristique, la ministre a évoqué le lancement de 14 nouvelles filières de formation professionnelle et supérieure, l’accompagnement des programmes visant à améliorer l’offre de formation dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), ainsi que le lancement du programme « Kafaa ».

En ce qui concerne le tourisme interne, la ministre a affirmé qu’il constitue désormais un pilier essentiel du secteur touristique au Maroc, avec près de 8,5 millions de nuits passées dans les hôtels classés en 2024, soit 30% du total des nuits dans ces établissements.

