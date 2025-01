Paiement sans contact, mobile, en ligne: quel avenir pour les usagers ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

«Le e-paiement est élément qui améliore de manière drastique l’expérience de l’usager, quelle que soit sa catégorie», affirme d’emblée Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI). Pour régler une facture de frais de scolarité, un agriculteur, comme un ingénieur ou autre, doit se déplacer physiquement, perdre deux heures, faire la queue pour honorer son obligation. Lorsqu’il peut la régler à 2 heures du matin, à 16 ou 22 heures, depuis Casablanca, Londres ou Ouarzazate, cela devient une expérience client extraordinaire. C’est un gain de temps pour le client comme pour la partie qui encaisse.

Avec plus de 20 millions de porteurs de cartes, le Maroc devrait terminer l’année avec 21 millions. Mais le nombre de transactions électroniques n’a pas encore atteint les 20 millions par mois. Le rôle du CMI est de proposer un large éventail de solutions et d’outils, mais il ne peut rien imposer aux citoyens. Ce sont ces derniers qui choisiront, en fonction de leur situation, de leur quotidien, etc. Tous les détails dans cette vidéo.