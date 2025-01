Le Maroc peut-il se passer du cash? Zouheira Belkrezia apporte son éclairage (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane, met en lumière un paradoxe :

50% de ses clients continuent de préférer le paiement en espèces, notamment lors de la livraison à domicile. Ce choix reflète souvent un déficit de confiance ou une ignorance des moyens disponibles.

En revanche, les consommateurs habitués aux solutions numériques deviennent de plus en plus exigeants, réclamant des options telles que le paiement sans contact ou l’intégration de services comme Apple Pay et Google Pay. Un autre enjeu majeur réside dans le taux d’abandon des transactions en ligne, qui atteint 25%.

Ce phénomène s’explique notamment par des problèmes d’authentification ou des interfaces peu intuitives, qui peuvent rapidement décourager les utilisateurs.