L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé célèbre une décennie d’excellence

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) annonce avec fierté la célébration de son 10ème anniversaire le 17 décembre 2024 sur son campus d’Anfa City à Casablanca, sous le thème « 10 années d’excellence ».

Depuis la pose de sa première pierre en 2014, suivie de son inauguration par le roi Mohammed VI, l’UM6SS a tracé une trajectoire remarquable, devenant un acteur majeur de l’enseignement supérieur en sciences et santé.

En tant qu’établissement privé à but non lucratif, l’Université s’est distinguée par la qualité de ses formations et la reconnaissance de ses diplômes par l’État. Elle a progressivement élargi son offre académique, en intégrant des facultés et écoles telles que celles de Médecine, Pharmacie, Médecine Dentaire, Ingénierie en sciences de la santé, Sciences infirmières, ainsi que des instituts innovants comme l’Institut Supérieure Mohammed VI de Biosciences et Biotechnologies. En 2024, elle a inauguré l’École Supérieure de Médecine Vétérinaire, répondant aux besoins spécifiques du secteur.

Avec des campus récemment ouverts à Rabat et Dakhla, l’UM6SS renforce son engagement à offrir un accès équitable à un enseignement de qualité, tout en diversifiant ses programmes, qui comptent aujourd’hui 45 filières en formation initiale et 96 en formation continue.

Forte d’un encadrement de 587 enseignants et d’un rayonnement international avec 349 étudiants de 37 nationalités, l’Université poursuit sa mission de former des professionnels hautement qualifiés capables de relever les défis de demain.

L’écosystème intégré de l’UM6SS, incluant ses hôpitaux universitaires, centres de simulation et plateformes numériques, incarne son ambition d’associer innovation pédagogique et excellence académique. En célébrant ses 10 ans, l’Université réaffirme son rôle de modèle dans le domaine de la santé, au service du Maroc et au-delà.