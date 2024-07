Sciences de la santé : l’UM6SS mise sur l’innovation à Dakhla

C’est un projet grandiose que celui de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé. Il s’agit du Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla, qui inclut de nombreuses infrastructures à la pointe de la technologie. Il comprend également l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé qui prévoit d’ouvrir le campus de Dakhla dès la rentrée universitaire 2024-2025.

Dans la perspective d’améliorer le système de santé, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), une institution à but non lucratif sous la présidence d’honneur du Roi Mohammed VI, a élaboré un projet grandiose, celui du Complexe Hospitalo-Universitaire International Mohammed VI de Dakhla.

Ce projet a pour objectif de promouvoir les traitements médicaux tout en favorisant le développement de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation.

En effet, en partenariat avec les autorités de santé, les établissements universitaires et d’autres institutions de santé publique, la FM6SS œuvre à renforcer le système national de santé et à améliorer l’offre de soins et d’enseignement dans le pays.

Contexte

À noter que ce projet a été élaboré conformément à la loi cadre 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, qui prévoit dans son article 9 que les secteurs public et privé soient organisés de manière synergique pour une offre de soins intégrée et coordonnée.

De plus, c’est dans un contexte visant à étendre une offre hospitalière de qualité à l’échelle régionale que ce projet de grande envergure a été pensé, avec pour objectif de doter la région Dakhla-Oued Eddahab d’infrastructures de soins et de formation. Le futur CHU est un élément clé dans l’évolution du système de santé de la région Dakhla-Oued Eddahab. Il a également été conçu selon la ferme volonté de repousser les limites de l’innovation médicale, de l’éducation et de la coopération internationale dans la région. Ce complexe entend s’ériger en hub pour les professionnels de la santé, les chercheurs et les étudiants du monde.

En termes d’infrastructures, cette institution, qui se veut à la pointe de la technologie, sera composée d’un hôpital universitaire de 300 lits avec des plateaux techniques dernier cri, tels qu’un service d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses médicales, des blocs opératoires modernes et des unités de réanimation et de soins intensifs équipées des dernières technologies. Il abritera également un centre de simulation médicale, un centre de recherche en sciences de la santé adossé à un laboratoire de biologie médicale ainsi qu’une résidence universitaire d’une capacité de 800 lits.

En matière de formation, le complexe sera composé d’une faculté de médecine, une faculté des sciences infirmières (infirmier polyvalent, infirmier au bloc opératoire, infirmier en anesthésie/réanimation) et des professions de la santé (kinésithérapie / physiothérapie) ainsi que d’une école supérieure d’ingénierie en sciences de la santé. Cette dernière disposera d’une classe préparatoire intégrée, d’un cycle d’ingénieur en génie biomédical et d’une licence en Informatique décisionnelle en santé digitale.

Ouverture sur l’environnement international

L’UM6SS, présente à Casablanca (Anfa-City et Ligue arabe) ainsi qu’à Rabat Madinat Al Irfane, accueillera ses premiers étudiants à Dakhla à l’occasion de la rentrée universitaire 2024-2025. Pour rappel, la Faculté Mohammed VI de Médecine de l’UM6SS propose à Casablanca une filière anglophone, offrant ainsi une ouverture sur l’environnement international de la pratique de la médecine.

Cette faculté se distingue par ses programmes innovants qui intègrent l’accès digital aux ressources pédagogiques et l’apprentissage par simulation. Elle adopte une approche pédagogique active centrée sur l’étudiant, utilisant des méthodes telles que l’apprentissage par problème (APP) et l’apprentissage au raisonnement clinique (ARC), favorisant ainsi le développement d’une réflexion approfondie pour les futurs médecins.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO