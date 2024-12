Cap Hospitality : Imad Barrakad détaille la stratégie régionale (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé le 7 novembre une table ronde sous le thème de «Cap Hospitality, une opportunité pour moderniser le secteur touristique». Y ont participé Hind Driouech, directrice exécutive en charge du Marché de l’Entreprise d’Attijariwafa bank, Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), et Salma Bellamine, directrice exécutive du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de la publication du journal Les Inspirations ÉCO.

«Dans les demandes et les inscriptions à ce jour, quasiment toutes les régions sont représentées, ainsi que toutes les formes d’hébergement touristique, de la maison d’hôte jusqu’à l’hôtel de luxe», souligne Imad Barrakad. «Il va de soi que plus la population est importante, plus il y a de projets. On trouve donc Marrakech en tête. Mais il y a aussi des destinations qui ont pu connaître des difficultés au départ, comme Ouarzazate ou Agadir. Casablanca est aujourd’hui la troisième destination touristique du pays, ce qui atteste d’un certain changement. Nous enregistrons des demandes de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et des établissements de Dakhla… Ces destinations sont encore des produits de niche, de petites tailles, qui vont se développer», poursuit le patron de la SMIT.