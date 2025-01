Salma Bellamine: « Des dispositifs variés pour soutenir l’hôtellerie » (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé le 7 novembre une table ronde sous le thème de «Cap Hospitality, une opportunité pour moderniser le secteur touristique». Y ont participé Hind Driouech, directrice exécutive en charge du Marché de l’Entreprise d’Attijariwafa bank, Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), et Salma Bellamine, directrice exécutive du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de la publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Selon les explications de Salma Bellamine du Fonds Mohammed VI pour l’investissement , «le programme Cap Hospitality a été conçu pour booster et encourager les établissements hôteliers à se mettre à jour, en perspective des grands évènements que le Maroc s’apprête à accueillir.

Il s’agit de mettre en place un produit financier qui puisse encourager les entreprises à y souscrire pour rénover leurs hôtels. En un mot, Cap Hospitality consiste en un crédit qui peut atteindre un montant de 100 millions de dirhams et pour lequel l’État rembourse, sur une base trimestrielle, l’intégralité des intérêts ».

L’établissement hôtelier n’a à prendre en charge que le principal. Il est destiné à un certain nombre d’entreprises éligibles. L’intérêt principal du produit est d’aider les hôteliers à souscrire à ce crédit pour rénover leur hôtel de manière assez rapide, avec un process le plus fluidifié possible. À la condition que ce remboursement se fasse de manière régulière, l’État remboursera donc trimestriellement le montant des intérêts qui aura été payé par cette entreprise.