Tourisme: la SMIT dévoile son plan pour rénover 25.000 chambres (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé le 7 novembre une table ronde sous le thème de «Cap Hospitality, une opportunité pour moderniser le secteur touristique». Y ont participé Hind Driouech, directrice exécutive en charge du Marché de l’Entreprise d’Attijariwafa bank, Imad Barrakad, directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), et Salma Bellamine, directrice exécutive du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de la publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Pour renforcer la compétitivité de l’hôtellerie marocaine, et surtout à l’approche des grands évènements internationaux que sont la CAN 2025 et le Mondial 2030 de football, le programme Cap Hospitality prévoit, entre autres mesures, la rénovation de 25.000 chambres. Ce projet, dirigé par le SMIT et soutenu par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, offre aux hôteliers un appui inédit, incluant un financement avantageux et des critères de durabilité que les experts du Cercle des ÉCO ont détaillés.

L’initiative Cap Hospitality vise à rénover 25.000 chambres à travers le pays. Cet objectif, rappelle Imad Barrakad, directeur général de la SMIT, représente un tiers de la capacité d’aujourd’hui. Un certain nombre de critères permettent d’orienter le programme en ce sens. D’autres chambres ont cependant aussi besoin de rénovation.

«Une liste a été mise en place, au sein d’un processus entièrement digitalisé, fiable et transparent. L’hôtelier ou l’entreprise touristique peut regarder si son projet figure dans la liste, ou pas. Après son inscription, s’il s’agit de la mise à niveau et de l’amélioration de la qualité de service, par exemple, l’hôtelier est libre de choisir les critères qu’il veut. Mais le travail d’ingénierie réalisé par nos équipes va permettre de l’orienter vers un élément très important : la durabilité et le développement durable de son établissement, en passant par l’utilisation d’énergie renouvelable ou l’efficacité énergétique pour une meilleure consommation». Sans obligation, la suggestion est recommandée au cours de l’inscription. Le programme est donc ouvert à plus de 25.000 chambres. La caravane d’information était une forme de «pull», mais il y a aussi un travail de «push» qui se met en place. Les hôteliers qui n’auraient pas le niveau qualitatif requis vont être appelés. Il leur sera demandé de rénover leur établissement, y compris ceux qui sont fermés. Par exemple, sur les destinations Ouarzazate et Agadir, il est prévu un effort de mise en relation des investisseurs avec les vendeurs. Ils sont accompagnés jusqu’à ce qu’ils déposent leurs dossiers.

«Ainsi, grâce à l’aide des banques, d’Attijariwafa bank, de nouvelles unités hôtelières ont vu le jour, alors qu’elles pouvaient être en déclin ou quasiment fermées. Ces 25.000 chambres sont donc un objectif à atteindre, mais il y a au-dessus un seuil à ne pas dépasser, et les hôteliers doivent s’inscrire très vite, car c’est la règle du premier arrivé, premier servi qui est appliquée», avertit le directeur général du SMIT. Ce produit a déjà attiré beaucoup de demandes durant le premier mois.