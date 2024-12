GHALI KETTANI ET YANN DOLLEANS

Directeurs associés de l’Élection

Alors que le Maroc s’apprête à briller sur la scène internationale avec l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2025 et de la Coupe du Monde en 2030, une évidence s’impose : l’excellence du service client devient une priorité stratégique. Ces événements, au-delà de leur portée sportive, sont une vitrine pour le pays. Ils attirent l’attention de millions de visiteurs, spectateurs et médias, et mettent en lumière notre capacité à offrir une expérience unique et irréprochable. Dans ce contexte, l’Election du Service client de l’Année prend tout son sens.

Depuis sept éditions, cette distinction célèbre les entreprises qui placent leurs clients au centre de leurs préoccupations, incarnant ainsi les valeurs d’écoute, de réactivité et de professionnalisme de notre service client en général.Accueillir des événements planétaires exige des performances à la hauteur dans tous les secteurs : tourisme, transport, restauration, télécommunications et bien d’autres. Imaginez un visiteur étranger, enthousiasmé par le match qu’il vient de voir, mais frustré par une réservation d’hôtel compliquée, un trajet mal indiqué ou une hotline incapable de répondre à ses besoins.

La qualité du service client devient une pierre angulaire de l’expérience globale : c’est elle qui laisse une impression durable, au-delà des stades. En 2025 et 2030, le Maroc ne vendra pas seulement des matchs de football. Il vendra une image, une hospitalité, un savoir-faire. Chaque entreprise – qu’elle soit grande ou petite – a un rôle à jouer.

Et cette mission dépasse le secteur privé : elle engage aussi les institutions publiques, appelées à servir de catalyseur pour garantir fluidité et satisfaction à chaque étape du parcours des visiteurs, qu’ils soient marocains ou internationaux.

Le service client n’est pas un détail annexe : il est le lien direct entre le pays et son public, l’outil par lequel nous affirmons notre capacité à être compétitifs et accueillants. Alors que le Maroc trace sa voie vers l’avenir, ces entreprises pionnières montrent que l’écoute et l’excellence sont non seulement des atouts, mais aussi des moteurs de succès collectif.

La 8e édition d’Élu Service Client de l’Année Maroc vient à point nommé pour rappeler cette évidence : que chaque interaction, qu’elle ait lieu par téléphone, en point de vente ou en ligne, est une occasion de construire une relation forte et mémorable. À l’horizon 2025 et 2030, c’est cette vision partagée de l’excellence qui permettra au Maroc de rayonner, non seulement dans les stades, mais dans le cœur de tous ceux qui le découvriront.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO