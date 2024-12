ESCDA 2025 : zoom sur LC Waikiki (VIDEO)

LC Waikiki a remporté pour la première fois le prix dans sa catégorie. Cette distinction, décernée lors de la 8ème édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc 2025 », met en avant l’engagement de l’entreprise à offrir des expériences client mémorables et à placer le client au cœur de sa stratégie.

Ce succès repose sur une approche centrée sur l’écoute et l’innovation, soutenue par des équipes passionnées et bien formées. LC Waikiki utilise les retours clients et des outils technologiques, comme les systèmes CRM, pour améliorer continuellement ses processus et personnaliser l’expérience client.

LC Waikiki voit dans cette distinction un point de départ pour établir de nouveaux standards d’excellence. L’entreprise investit dans la formation, l’innovation digitale et l’intégration de l’intelligence artificielle pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients et maintenir sa position de leader en satisfaction client.