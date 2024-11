Lancement d’un partenariat stratégique entre Al Barid Bank et Guichet.com

Al Barid Bank, acteur majeur du secteur bancaire marocain, et Guichet.com, pionnier de la billetterie en ligne, signent un partenariat stratégique, pour offrir aux Jeunes, des univers d’avantages exclusifs.

Dans le sillage du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le segment des Jeunes à travers sa

nouvelle marque E-ZY, la Banque et Guichet.com sont fiers d’annoncer la signature d’un partenariat

stratégique qui ouvre des horizons novateurs et exclusifs aux Jeunes marocains, à travers des univers

d’avantages et des expériences uniques, en phase avec leurs aspirations.

En effet, E-ZY est une offre bancaire et extra bancaire développée par Al Barid Bank, qui adresse de

manière 100 % digitale les Jeunes de 18 à 30 ans, leur donnant accès gratuitement à la fois à une

panoplie de produits et services financiers (compte et carte bancaire, banque en ligne, etc.) mais

également à des univers d’avantages extra bancaires s’inscrivant dans les centres d’intérêt de tous les

jeunes marocains : gaming, sport et musique.

Ainsi et en s’alliant à Guichet.com, acteur incontournable dans le domaine de la billetterie en ligne et

des bons plans au Maroc, qui s’impose sur le marché à travers une offre complète, digitale et novatrice adressant brillamment le monde du spectacle et du divertissement, Al Barid Bank conjugue sa proposition de valeur à celle du leader du divertissement au Maroc.

Dans ce sens, les clients E-ZY d’Al Barid Bank bénéficieront de privilèges exceptionnels et exclusifs,

parfaitement en phase avec les tendances et leurs préférences du moment :

– Une Billetterie exclusive à travers des places réservées et offertes pour des événements

sportifs et de divertissement de grande envergure, tels que des matchs de football, des concerts

ou des spectacles ;

– Des réductions et des offres spéciales sur des produits dérivés en partenariat avec des marques

locales et des artistes marocains ou internationaux ;

– Des évènements exclusifs qui seront organisés pour les clients E-ZY d’Al Barid Bank, faisant

intervenir des artistes reconnus ;

Ensemble, Al Barid Bank et Guichet.com ouvrent la voie à des initiatives innovantes au profit d’une

génération avide de nouveautés et au fait des tendances.