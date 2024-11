Four Seasons Hotel Casablanca et Fever présentent les premiers concerts Candlelight du Maroc

Le Four Seasons Hotel Casablanca, dans le cadre de son engagement envers l’enrichissement culturel et le voyage expérientiel, est ravi d’annoncer son partenariat avec Fever, la principale plateforme mondiale de découverte de divertissements en direct, pour présenter Candlelight – une série intime de concerts de musique classique éclairés uniquement à la bougie.

Inaugurant la série Candlelight au Maroc et en Afrique, cet événement unique met en avant l’engagement du Four Seasons Hotel Casablanca pour la promotion de l’immersion culturelle et pour établir Casablanca et l’hôtel comme une porte d’entrée culturelle vers le Maroc.

Les concerts Candlelight sont une série de concerts musicaux originaux créés par Fever, visant à démocratiser l’accès à la musique classique. Ce format novateur offre une expérience musicale live unique, avec une variété de programmes répondant à tous les goûts, interprétés par des musiciens locaux dans des lieux emblématiques, et illuminés par des milliers de bougies.

Ce partenariat avec Fever apporte une nouvelle offre culturelle à la ville, mettant en vedette des performances en direct d’artistes internationaux accomplis dans une ambiance magique à la lueur des bougies, fusionnant des compositions intemporelles avec l’atmosphère de la Casablanca moderne. Des chefs-d’œuvre classiques aux arrangements modernes, chaque performance est conçue pour créer une expérience captivante et immersive.

Le Four Seasons Hotel Casablanca place l’immersion culturelle au cœur de sa stratégie pour 2025, avec une nouvelle série de programmes artistiques et culturels visant à célébrer le patrimoine marocain tout en offrant des influences culturelles mondiales. Dans les mois à venir, l’hôtel prévoit d’élargir sa programmation en mettant en avant des expositions d’art, des performances musicales, et des collaborations locales, invitant ainsi la communauté et les visiteurs internationaux à découvrir la richesse culturelle du Maroc dans un cadre raffiné.

La série Candlelight n’est qu’un des nombreux événements d’immersion culturelle prévus pour l’année prochaine. À travers des collaborations avec des artistes, interprètes et artisans, le Four Seasons Hotel Casablanca ouvre la voie à une célébration culturelle d’une année entière, visant à renforcer Casablanca en tant que destination d’expériences authentiques et de classe mondiale.

La première de Candlelight a eu lieu le 14 novembre au restaurant Kyúb du Four Seasons Hotel Casablanca, marquant un chapitre excitant dans la scène culturelle de la ville.

S.L.