Paiements sécurisés: la Banque Populaire adopte Apple Pay

La Banque Populaire annonce l’intégration d’Apple Pay à son offre de moyens de paiements. Cette solution de paiement innovante et totalement sécurisée est désormais disponible pour l’ensemble des clients de la Banque utilisant l’écosystème d’Apple.

UN PAIEMENT SIMPLE ET DISPONIBLE PARTOUT

Apple Pay permet aux clients Banque Populaire de réaliser des paiements sans contact, en utilisant

simplement leur iPhone ou leur Apple Watch. Pour cela, il leur suffit d’approcher leur iPhone ou leur

Apple Watch d’un terminal de paiement.

En plus de sa facilité d’utilisation, Apple Pay est accepté dans de nombreux points de vente, tels

que les supermarchés, les pharmacies, les restaurants et les magasins de détail. De plus, il est

possible d’utiliser ce système sécurisé sur iPhone, iPad et Mac pour effectuer des achats en ligne,

sans avoir besoin de créer de comptes ou de saisir plusieurs fois les informations de sa carte

bancaire.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les paiements par Apple Pay sont effectués sans contact en utilisant des dispositifs Apple. Ils

évitent ainsi toute transmission physique de la carte bancaire aux commerçants. De plus, les

transactions sont protégées par les technologies de chiffrement avancées des appareils de la

marque : chaque achat est validé par une authentification via Face ID, Touch ID ou un code de

l’appareil, et sécurisé par un code de sécurité dynamique unique.

Les données des cartes bancaires des clients de la Banque Populaire ne sont ainsi jamais stockées

sur l’appareil ou les serveurs d’Apple. Un numéro unique de compte d’appareil est attribué, crypté

et stocké en toute sécurité dans une puce dédiée, conformément aux standards de sécurité les

plus élevés de l’industrie.

UNE CONFIGURATION FACILE

Pour ajouter une carte de paiement Banque Populaire sur Apple Pay, il suffit d’ouvrir l’application

Wallet sur iPhone, de toucher « + » et de suivre les étapes pour finaliser l’opération. Les clients

peuvent également utiliser l’application mobile POCKET BANK de la Banque Populaire pour ajouter

leur carte bancaire. Une fois ajoutée, la carte est prête à être utilisée immédiatement sur iPhone,

Apple Watch, iPad et Mac.

En utilisant Apple Pay, les clients continueront de bénéficier de tous les avantages offerts par leurs

cartes Banque Populaire.

Avec ce nouveau service, la Banque Populaire franchit un nouveau palier dans la satisfaction des

besoins de ses clients, en réaffirmant son engagement à leur offrir des solutions toujours plus

innovantes et sécurisées.